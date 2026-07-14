アンサルラー：イエメンは自らの権利と主権を微塵も譲歩しない

通信社アブナがアル＝マシーラのウェブサイトを引用して報じたところによると、イエメンのアンサルラー運動の政治局員ムハンマド・アル＝ファラハは、サナアが特定の航空機による国民代表団と患者の帰還及びサナア空港への着陸に固執することは、同国が国民的権利に commitment し、外部からのいかなる指示も拒否する姿勢を示していると宣言した。

同氏は、この立場はイエメンの指導部が犠牲の大小にかかわらず、国民の権利を実現するための努力から退かないことを示していると強調した。

アル＝ファラハは自身の「X」プラットフォームの個人口座での一連のツイートで、サナアがイエメン代表団と患者の帰国に固執することは、条件の押し付けと指示を拒否する明確なメッセージであると明言した。

同氏は、この立場はサナアが国民的権利の奪還に向けた努力を継続し、主権を損なうか新たな現実を押し付けるいかなる解決策も受け入れない用意があることを示していると指摘した。

このアンサルラーの上級メンバーは、サナアが課題にもかかわらずイエメン領土への航空機着陸に固執することは、移動の自由と患者や避難者の帰還が正当で譲れない権利であるという確固たる信念を表しており、イエメン国民はこれを主権の奪還と封鎖解除のための戦いの一部と見なしていると付け加えた。