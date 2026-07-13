ロイター：イランと米国の緊張激化で原油価格が上昇

ABNA通信がロイターを引用して報じたところによると、本日の取引で世界の原油価格は2％超の上昇となった。

この報告によると、地域におけるイランと米国の緊張と軍事衝突の激化、そしてホルムズ海峡経由の原油供給減少が、世界市場での原油価格上昇の最も重要な要因となっている。

米テロリスト軍中央司令部（セントコム）は、ホルムズ海峡を通過する船舶を標的とするテヘランの軍事能力を低下させるという名目で、数時間前にイランに対する新たな攻撃の開始を発表していた。