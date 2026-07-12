パキスタン：地域における持続可能な平和の達成支援にコミット

ABNA通信がアルジャジーラを引用して報じたところによると、パキスタン外務省は本日日曜日、ワシントンによるイラン領内の地点への侵略という地域緊張化の最近の動きを受け、声明を発表し、「我々は地域緊張を悪化させる最近の出来事を深い懸念をもって注視している」と述べました。

パキスタン外務省のこの件に関する声明では、「我々は対話と外交を通じて地域における持続可能な平和と安定の達成に完全な支援を提供することをコミットする。イスラマバードは地域の全ての兄弟国の主権と領土保全に対する支援を改めて確認する」とされています。

パキスタン外務省はさらに、「我々は両当事者（イランと米国）に対し、自制を保ち、緊張緩和のための措置を講じ、了解覚書に従った自らの義務を履行するよう求める」と付け加えました。

イランと米国の関係における最近の展開は、二国間関係の案件が依然として敏感で複雑な点にあることを改めて示しました。米国によるイラン国内の地点への最近の攻撃は、両国間の軍事的・政治的緊張の新たな局面の始まりでもありました。外交の道の継続の兆しが同時に見られる一方で、政治的・安全保障的な動きが不確実性を増している地点です。このような状況は、イランとの対話プロセスに関するドナルド・トランプの最近の発言が、将来の明確な姿を示すというよりは、ワシントンの実際の戦略について新たな疑問を生み出している中で生じています。

トランプはここ数日、一方で停戦の終了に言及し、他方で交渉の継続について語っています。多くの見方から見て米国政策における二重のアプローチを示す立場です。この二重性は以前にもイランに対して見られてきました。すなわち、ワシントンは常に対話チャンネルを維持すると同時に、政治的・経済的・安全保障的压力の手段を利用して自らの交渉力を高めることを試みてきました。