陸軍報道官：武力組織はホルムズ海峡問題で一歩も譲歩しない

通信社アブナの報道によると、イラン・イスラム共和国陸軍報道官のモハンマド・アクラミニア准将は、テヘラン市ハニアバード地区の「イブン・シーナ」広場での民衆集会に出席し、革命指導者や他の指揮官たちの殉教に対する哀悼の意を表し、国民が路上で示した抵抗に言及してこう述べた：「親愛なる国民の皆さんは、4ヶ月以上にわたり勇敢に広場に立ち続け、武力組織を支援し、敵の全ての計画を水泡に帰してきました」

同氏はさらに、「革命の殉教指導者の清らかな遺体の葬儀における皆さんの参加も、世界史に刻まれる前例のない出来事でした。この参加は比類なき叙事詩であり、その文明的影響は徐々に明らかになるでしょう」と付け加えた。

アクラミニア准将は続けた：「広場における皆さんの熱気あふれる参加は、イスラム革命の殉教指導者の道が継続されていることを示しています。敵は革命指導者と指揮官たちを暗殺することで体制を破壊しようとしましたが、広場での国民の存在は、イラン国民が革命のイマームたちの道に忠実であることを示しました。この国民の忠誠心と広場での抵抗が、敵の悪しき計画を無効化したのです」

陸軍報道官は別の部分で、イランにおける米国のテロリスト軍の最近の犯罪に言及し、次のように述べた：「米国とこの国の現大統領は、実際には腐敗し犯罪的な人物であり、長い背信の歴史を持っています。彼らは革命以前、1332年モルダード月28日（1953年8月19日）にも、イラン国民の権利の一つである石油産業の国有化を耐え忍べず、あのクーデターを計画しました。当時はイスラム革命の話は全くありませんでした。もちろん、彼らのイスラム革命とイラン・イスラム共和国体制に対する敵意ははるかに強い。なぜならアメリカ人は基本的にイラン国民を含む全ての自由を愛する諸民族の利益を守ることに問題を抱えており、イスラム革命はイラン国民の独立、威厳、自由追求の旗印だからです」

同氏は、アメリカ人は戦争終結の覚書でホルムズ海峡に関するイランの取り決めを受け入れていたが、偽善的に新たな航路を創設しようとしたと指摘し、述べた：「イスラム・イランの武力組織は、アメリカ人の背信に対して堂々と立ち向かい、覚書に定められた取り決め以外のホルムズ海峡におけるいかなる行動も、イスラム・イランの断固たる報復に直面すると宣言しました」