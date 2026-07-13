イスラエル選挙世論調査でネタニヤフの競合相手がリード

ABNA通信がアル・マヤディーンを引用して報じたところによると、「カンター」研究所のデータに基づき、「イェシュ・アティド」党は24議席を獲得し、23議席の「リクード」党を上回った。

さらに、個人人気指数でもアイゼンコットは41％対37％でネタニヤフをリードしている。

議席配分の分析によると、内閣反対派ブロックが68議席、ネタニヤフ支持派ブロックが52議席で、反対派が優勢を示している。この状況は、シオニスト政権の首相が選挙を目前にして直面する内部危機の深さと政治的孤立を如実に物語っている。