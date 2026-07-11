バガーイー：米国との協議を要請したことはない

アブナ通信社の報道によると、イスマーイール・バガーイー氏は、米国当局者による協議と停戦に関する主張についての質問に答えるインタビューで、次のように述べた。「私たちは米国との協議を要請したことはありませんが、常に責任あるアプローチに基づき、地域の仲介者の一人からのイラン訪問と最新状況についての協議の要請を拒否しませんでした。この訪問は今日マシュハドで行われ、私たちは見解と視点をカタール側に伝えました。」

米国の新たな制裁は覚書の明らかな違反である

外務省報道官はさらに次のように指摘した。「皆が注意を払うべき点、皆が知っているが注目される必要がある点は、米国の約束違反は習慣であるということです。かつて2018年に彼らの言い訳は前政権との問題だったが、今や彼らは自分自身に対しても頑固になっているようです。わずか22日前に署名されたばかりの覚書が、米国によって様々な条項の違反により絶えず破られています。」

バガーイー氏は付け加えた。「水曜日と木曜日に起こった出来事は、覚書の第1条と第2条の重大な違反でした。イラン石油の販売に関する取り消しの通知は、再び覚書の別の条項の重大な違反であり、最近発表された新たな制裁を課すというニュースは、再び覚書第9条の明らかな違反です。これら14条項のうち、米国側は様々な口実で様々な部分を違反してきました。このため、私たちはあまり驚くべきではありません。なぜなら、約束違反は様々な米国政権の行動パターンの一部だからです。」

外務省報道官は述べた。「しかし、私たちは初めから非常に明確かつ率直に表明してきました。『義務には義務を』と。これは、見返りなしにいかなる義務も果たさないという意味です。もし相手方が義務を違反するならば、実際に違反したのであり、イラン・イスラム共和国も同様に必要な措置を講じ、実行しました。この方法は将来も続けられます。」