ABNA通信によると、数時間前にイスラム革命防衛隊は、ホルムズ海峡における米国テロリストによる停戦違反のため、この水路が閉鎖されたと発表しました。

アルジャジーラによると、セントコムとして知られる米国テロ部隊中央司令部は声明で、ホルムズ海峡は開いていると主張しています！

同通信の発表によると、米国テロ部隊の地域中央司令部は、この国際水路に対するテヘランの主権的権利に言及することなく、「ホルムズ海峡は、この国際水路の合法的通過を意図する全ての船舶に対して開かれている。我々の部隊は展開されており、イランの敵対的かつ根拠のない行動にもかかわらず、航行の自由の継続を保証する準備ができている」と主張しました。

テロ組織セントコムは、どちらかと言えば国内向けであり、ホルムズ海峡における不安定化の高コストな影響を覆い隠すために発表されたこの声明の続きで、「イランはホルムズ海峡を支配しておらず、船舶の通行は引き続き行われている。過去７日間で、１４０隻以上の船舶がホルムズ海峡を通過した！」と主張しました。

これは、地域内の米国テロリストの軍事的存在がこの海峡の安全を妨害し、不安定化をもたらしている中で起こっています。

イランと米国の関係における最近の展開は、二国間関係の案件が依然として敏感で複雑な点にあることを改めて示しました。米国によるイラン国内の地点への最近の攻撃は、両国間の軍事的・政治的緊張の新たな局面の始まりでもありました。外交の道の継続の兆しが同時に見られる一方で、政治的・安全保障的な動きが不確実性を増している地点です。このような状況は、イランとの対話プロセスに関するドナルド・トランプの最近の発言が、将来の明確な姿を示すというよりは、ワシントンの実際の戦略について新たな疑問を生み出している中で生じています。