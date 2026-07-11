イエメン国民のイラン支援と殉教した指導者の葬儀への数百万人規模の参加への感謝

アブナ通信社の報道によると、サヌアのサバイン広場や国内の他の州で、数千人のイエメン国民が「イエメン軍隊の声明を支援する」行進に参加した。

イエメン国民行進の最終声明では、次のように述べられている。「私たちはイエメン軍隊の声明への完全な支援を表明し、それを正当な権利であり、イエメン国民の苦しみへの応答と見なします。私たちは、サウジ・アメリカ連合によるイエメンの空港と港の封鎖を受け入れないことを強調し、自国の領空へのいかなる侵略や侵犯も断固たる対応を受けるでしょう。」

自国の旗に加えて、抵抗軸の国々、すなわちイラン、レバノン、ヒズボラ、イラクの旗も掲げたイエメン国民は、次のように付け加えた。「私たちはイラン・イスラム共和国との完全な連帯を表明し、いかなる誓約や合意も守らないアメリカの行動を非難します。私たちは、イラン国民の団結と結束、そしてアヤトラ・セイエド・アリ・ハメネイの葬儀式典への数百万人規模の参加に感謝します。」

この声明の別の部分では、「戦場の統一」という公式の継続、パレスチナ、レバノン、イラン、イラク、イエメンを含む「抵抗軸」との完全な調整、あらゆる緊張の激化に対抗する準備、そしてイエメン国民の自由への道とイスラム・ウンマの理想、特にパレスチナ問題の支援へのコミットメントが強調されている。

この行進の最終声明では、イエメン国民に対し、北と南で団結し、占領者に立ち向かい、イエメンの全土を解放し、国の資源を奪還し、自由と独立を達成することが呼びかけられている。