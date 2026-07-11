アブナ通信社の報道によると、ロシアの国連次席常駐代表は、英国、フランス、ドイツが米国とイスラエルのイランの民生インフラ攻撃を支援し、奨励してきたと強調した。

この報告によると、「アンナ・エヴスティグネーワ」氏は安保理緊急会合で、自身が「西側諸国の偽善」と呼ぶものを非難し、これらの国々はイランを批判する一方で、米国とイスラエルの行動には見て見ぬふりをしていると述べた。

このロシア外交官は明言した。「私たちは、安保理加盟国の大多数が、客観的な現実や既存の原則・手続きに疑問を投げかけようとする一部の国の試みを無視し、それに同調し続けているという事実に対して、改めて失望を表明せざるを得ません。」

ロシアの国連次席代表は指摘した。「"トリガーメカニズム"の活性化を示唆しようとするいかなる試みも、法的根拠を欠いています。決議2231は2025年10月18日に失効しており、安保理はイランの核ファイルの審議を終了しています。」

彼女は続けた。「イランの核プログラム問題はもはや安保理の議題にはありません。議題から外れた問題について会合を開くことは、もっぱら政治的動機によって追求されています。ロシアは安保理加盟国に対し、この会合の議題に反対票を投じ、理事会の信頼性を損なうことを防ぐよう求めました。ロシアは、理由なくイランをめぐる緊張をエスカレートさせようとする試みや、テヘランとの政治的決着のために安保理を利用することを断固として拒否します。」