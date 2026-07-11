イラバニ氏、安保理を批判：米国とイスラエルは責任を問われるべき

アフル・アル・バイト（アブナ）通信社の報道によると、イランの国連大使兼常駐代表は、金曜日の安保理の決議2231に関する会合に反対し、同理事会の非効率性を批判して、「米国とイスラエル政権はその違法な行為の結果に対して完全な責任を負い、完全に責任を問われるべきである」と述べた。

「アミール・サイード・イラバニ」氏は、金曜日夕方（現地時間）、イランに関する期限切れの決議2231に関する本日の安保理会合に反応して記者団に対し、次のように付け加えた。「私たちは、本日の安保理会合におけるロシアと中国の原則的な立場、すなわち法的根拠を欠くこの会合の開催に反対し、決議2231（2015）の有効性と実施の継続に関するフランス、英国、米国の主張を却下したことに感謝します。」

イラバニ氏はまた、パキスタンとソマリアの棄権とこの会合の支持しないことに感謝し、「決議2231は2025年10月18日に失効しました。その日以降、この決議はいかなる法的効力や執行上の効果も有していません」と述べた。

同氏は明言した。「この決議に基づいて設立されたすべての措置、権限、報告義務、メカニズムは終了し、もはや法的効果を持ちません。」

イラバニ氏は記者団への発言の続きで付け加えた。「したがって、事務総長による報告の提出、事務局による理事会への説明、または安保理による『不拡散』という表題でのこの問題の検討には、いかなる法的根拠も存在しません。」

イラン・イスラム共和国の国連大使は述べた。「事務総長の報告と、本日ローズマリー・ディカルロ事務次長によって提出された説明は、国連事務局の任務に違反しています。」

イラバニ氏は強調した。「決議2231の実施を継続しようとするいかなる試みも、メモ第507号、確立された手続き、またはその他の手続き上の正当化に言及することを主張するものであれ、法的に無効であり効力を持ちません。このような行為は、安保理の手続きと権限の明白な悪用に当たります。」

イランの国連常駐代表は強調した。「いわゆる『制裁の自動復活』メカニズムに関するイランの立場も、常に明確かつ一貫しています。この立場は事務総長および安保理議長に公式に通知されており、中国とロシアの支持も得ています。」