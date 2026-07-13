クウェートとヨルダンにある米占領軍基地での大規模爆発

ABNA通信がメディアを引用して報じたところによると、爆発がクウェートの米占領軍基地を揺るがし、その爆発音の反響がイラク国内でも聞かれた。

先にメディアは、ヨルダンの米軍基地「ムワッファク・アッサルティ」空軍基地や、バーレーンの米第5艦隊でも大規模な爆発音が聞かれたと報じていた。

この報告によると、ヨルダンの「ムワッファク・アッサルティ」空軍基地へのロケット攻撃により、同基地で巨大な爆発と地震のような揺れが発生した。

この報告によると、アンマン空港の航空機の運航も停止されている。

パレスチナ系ニュースサイト「フィラスティーン・アル＝アーン」も、ヨルダンのフセイン国王基地で別の爆発が発生したと報じた。

アル＝ガディールTVも、バーレーンの米軍基地で爆発が発生したと報じた。

「フィラスティーン・アル＝アーン」はまた、バーレーンの米第5艦隊で大規模な爆発が発生したと報じ、ミサイルがバーレーンの米軍基地内の2つの目標を命中させたと付け加えた。

バーレーン内務省は公式声明を発表し、国内で警報サイレンが作動したことを伝え、市民に対し冷静さを保ち安全指示に従うよう要請した。

バーレーン内務省がX（旧ツイッター）で発表した公式声明では、全市民と在留外国人に対し、冷静さを保ち安全な場所へ移動し、追加情報や発表は公式筋と同国メディアのみから入手するよう求められた。

バーレーン当局は現在のところ、この事態（演習または緊急事態の可能性）の正確な原因について詳細を発表していない。

革命防衛隊による地域内の米占領軍陣地・基地への攻撃は、米軍によるイラン領内への侵略に対する報復として行われている。