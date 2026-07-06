国際ニュース機関アフルル・バイト（ABNA）によると、FIFAは予想外かつ物議を醸す決定で、アメリカ人選手フォラリン・バロガンの1試合出場停止を保留し、彼はワールドカップ決勝トーナメント1回戦のベルギー戦でアメリカ代表として出場できるようになりました。

この25歳のフォワードは、アメリカがボスニア・ヘルツェゴビナに2-0で勝利した試合中に、相手ディフェンダーのタリク・ムフレモビッチに対するファウルで一発レッドカードを提示され退場しました。FIFAは、彼の自動的な1試合出場停止を1年間の猶予期間付きで保留することを発表しました。

この措置を正当化するFIFAの声明では、「FIFA懲罰規定第27条に従い、この試合の出場停止の執行を1年間の試験期間にわたって保留する。フォラリン・バロガンが試験期間中に同様の性質と重大性を持つ別の違反を犯した場合、保留は取り消され、新たな違反に対する追加制裁を損なうことなく罰則が適用される」と述べられています。

一見すると、選手の出場停止が次のトーナメントに持ち越された過去の前例を考慮すれば、FIFAの正当化は考慮に値するかもしれませんが、トーナメント中に選手の出場停止を免除することはFIFA規定に法的根拠がありません。バロガンのケースは明らかに異なります——ワールドカップ本大会でのレッドカードであり、ほぼ間違いなく政治的圧力によって免除されたものです。この仮説は、ホワイトハウスとFIFAの長年にわたる緊密な関係、インファンティーノによるトランプへの滑稽な「FIFA平和賞」などによって強化されます。

トランプがメッセージで喜びを表明し、この選手の出場停止を「最大の不当」と呼び、「正しいことをし、大きな不当を撤廃してくれたFIFAに感謝します！大統領ドナルド・J・トランプ」と書いたところで、状況はさらに興味深くなります。

ベルギー：困惑している；法律とフェアプレーに反する行為！

この措置はベルギー人を大いに怒らせ、同国の連盟は鋭い声明を発表しました：「ベルギー王立サッカー協会は、月曜日7月6日の米国対ベルギー戦に出場するために資格があるとFIFAがアメリカの出場停止選手（フォラリン・バロガン）を認定した決定に困惑しています。FIFAは懲罰規定第27条に基づいて決定を発表しました。この条項は、FIFA懲罰委員会が以前に科された懲罰の執行を保留する決定を下すことができると明記しています。」