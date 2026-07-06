アンサルラーフ：サヌア空港の活動は継続される

国際ニュース機関アフルル・バイト（ABNA）によると、イエメンのアンサルラーフ運動は、イエメンへの干渉についてサウジアラビアに警告し、いかなる勢力からの許可も得ずにサヌア国際空港でのフライトを継続すると宣言しました。

アッ＝スーマリーヤが報じたところによると、サヌアのアンサルラーフ傘下政府の外務省から発表された声明で、「イエメン国民は侵略を終わらせ、封鎖を破り、侵略者に対抗する決意を固めており、いかなる代償を払ってもこの決意から後退しない」と述べられています。

この声明はさらに、「サヌア国際空港の活動再開はイエメンの主権的権利であり、サヌアは誰からも許可を得ることなくこの道を続ける」と付け加えています。

アンサルラーフはまた、サウジアラビアが事実を歪曲し真実を逆転させることで世論を誤導しようとしていると非難しました。これらの発言は、アラブ連合がイエメンの主権侵害についてアンサルラーフに警告を発した声明への反応としてなされました。

アンサルラーフの声明では、「サウジ政権のいかなる行動も、事実上すでに混乱状態にある地域の安定に悪影響を及ぼし、世界経済に壊滅的な影響をもたらすだろう」と強調されています。

アンサルラーフ運動は以前、サウジアラビアが200人のイエメン国民を乗せたイラン機のサヌア国際空港への着陸を阻止しようとしたと発表していました。