アラグチ：殉教指導者が残したものは、未来への生きたロードマップである

アフル・アル・バイト（彼らに平安あれ）通信社―ABNA―によれば、イスラム革命文化研究機構は、イスラム革命の殉教指導者、大アーヤトッラーフ・セイイェド・アリー・ハーメネイー師（その清らかな魂が神聖ならんことを）の殉教と葬送に際し、著名な学術、政治、文化、軍事関係者の寄稿を含む記念文集「イマーム戦士殉教者」を作成し、殉教指導者メディアで公開する予定です。以下は、外務大臣セイイェド・アッバース・アラグチが「栄光の遺産；セイイェド・アリー・ハーメネイーの外交思想の遺産」と題して発表した寄稿です。

「歴史が運命的な岐路において、ある国民の抵抗の偉大さを記録するための名前を求めて立ち上がるとき、それは自らの時代だけでなく未来の地平をも超え去った人物たちに出会う。殉教指導者アーヤトッラーフ・セイイェド・アリー・ハーメネイー師（神が彼に満足されますように）は、まさにその揺るぎない頂きの系譜に属する。彼は指導者としての年月の間に、外交を冷たい権力関係や単なる事務的行為の水準から、意味、アイデンティティ、文明の使命の水準へと高め、外交政策を国民の尊厳の雄弁な言語へと変えた。

近年の厳しい経験、すなわちアメリカとシオニスト政権による我が愛する国に対する二度の侵略戦争の強制は、歴史的な転換点における外交が単なる関係調整の手段ではなく、国民的アイデンティティと意志の鏡であることを明確に示した。殉教指導者が外交分野に残した遺産はまさにこの種のものであり、制裁、圧力、脅威、戦争の激動の波の中で、イラン・イスラム共和国に独特の地位をもたらした、国民的尊厳、政治的知恵、賢明な便宜主義の結びつきの生きた物語である。

この資本は何よりも独立という基本原則に基づいている。独立とは孤立ではなく、国際システムにおける積極的で効果的かつ同時に非依存的な存在として定義される。この思想的体系において、国民が自らを取引の主体と見なし、取引の道具とは見なさないときに、外交は意味を持つ。それゆえ、イラン・イスラム共和国の外交政策は常に、アイデンティティのレッドラインを維持しながら、世界との対話を開かれたものに保とうとしてきた。

彼の遺産は、還元主義的リアリズムやリベラル理論の狭い枠組みを超え、イスラム‐イラン的アイデンティティという堅固で深遠な基盤の上に立っている。この基盤において、国益は価値観と対立するのではなく、価値観に沿って定義される。この枠組みにおいて、理想主義と現実主義の融合はこの思想学派の基本的特徴の一つである。なぜなら、国際システムは利益の衝突の場であるが、理想の欠如は外交を魂のない、真実のない取引に貶めるからである。