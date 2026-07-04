エジプト代表監督、オーストラリア戦の勝利をパレスチナに捧げる

アフル・アル・バイト（彼らに平安あれ）通信社―ABNA―によれば、エジプト代表サッカー監督「ホッサム・ハサン」は、PK戦でのオーストラリア戦勝利とチームの2026年ワールドカップ・ラウンド16進出後、この勝利をエジプトに加えてパレスチナの人々にも捧げた。

彼は付け加えた：私はこの勝利をエジプトの人々とは別の側に捧げる。この勝利を、支援において決して私たちを失望させなかったパレスチナの人々に捧げる。そして彼らに言う：神が私たちの殉教者たち（彼らはあなた方の出身です）に慈悲を与えんことを。

エジプト代表サッカー監督は言った：私の心と魂はパレスチナの人々と共にある。彼らは私たちのために大いに喜んでくれたので、心から感謝する。神が彼らに勝利を授け、神が彼らの殉教者たちに慈悲を与えんことを。

ハサンは続けた：私はこの勝利をエジプトの人々と、親切で寛大なパレスチナの人々に捧げる。

エジプト代表サッカーチームは、2026年ワールドカップ・ラウンド32でオーストラリアをPK戦の末に破り、史上初めてワールドカップ・ラウンド16に進出した。

ガザ地区のパレスチナ人たちは2026年ワールドカップ開始以来エジプト代表チームを支援しており、ガザ地区の困難な人道的状況にもかかわらず、エジプト対オーストラリア戦を大きな熱意を持って観戦した。