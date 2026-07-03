イマーム・ハメネイの血は、新しい世代を抵抗の道においてより確固たるものにするだろう

国際アフル・アル・バイト（アブナ）通信社の報道によると、ムハンマド・アル＝ブライム（「アブ・ムジャヒド」として知られる）パレスチナ抵抗委員会メディア局長は、イスラム革命の殉教した指導者の思想的・戦略的遺産について次のように述べた。「イランの殉教した指導者は、イスラムの団結を儀礼的なスローガンから戦略的目標へと変えることに成功した。なぜなら彼は、宗派間の相違を、シオニスト、アメリカ人、西側諸国を含む植民地勢力がイスラム地域を分割し紛争を扇動するために悪用する亀裂と見なしていたからである。」

彼は付け加えた。「殉教した指導者によって発布された、スンニ派の象徴を侮辱することを禁止する決定とファトワ、そして敵がこの亀裂を通じて侵入するための口実を防ぐための全力の努力は、イスラム・ウンマの団結を強化し、宗派間および思想的な相違をあおることから利益を得るすべての者の道を断つことに貢献した基本的なステップである。これらの決定はまた、イスラム・ウンマが傲慢さと専制の勢力に対抗する役割を果たすための再生にも貢献した。」

アブ・ムジャヒドは、革命の殉教した指導者が非常に先見性があったことを強調し、「殉教者サイイド・アリー・ハメネイは、イスラム・ウンマとその民衆の状況に対して深い見識を持ち、国民の現実を正確に評価し正しく診断する能力を有していた。殉教した指導者の思考における団結はイランの地理的境界に限定されず、イスラム諸国やアラブ諸国の境界にまで及び、イスラム諸国とその抵抗勢力間の関係を緊密にするためのモデルを創り出した。」と述べた。

このパレスチナ人責任者は、「殉教した指導者の思考における抵抗は、単なる銃やロケットではなく、外国の支配に対する不服従と自己充足・独立の達成を意味する知的・文化的・経済的システムである。イマーム・ハメネイは、抵抗が諸民族の尊厳と自由を維持する唯一の道であることを証明した。」と指摘した。

アブ・ムジャヒドは、抵抗の思想とアプローチの強化における殉教した指導者の中心的役割に言及し、「この偉大な指導者は、抵抗の思想とアプローチの強化において中心的かつ重要な役割を果たした。彼は信仰による剣への勝利という概念を確立し、それを実践で実現した。彼の抵抗の思想とアプローチは、すべての民族と抵抗グループにとって灯台となった。」と述べた。

彼は、ウンマの殉教した指導者によるパレスチナ問題への支援について、「殉教者イマームの見解では、パレスチナの大義はイスラム世界の第一の中心的問題と見なされている。この見解と立場は政治的支援にのみ限定されず、パレスチナ抵抗への直接的かつ継続的な軍事・後方支援へと発展し、ガザ戦線の粘り強さと基本的な転機の達成をもたらした。」と語った。