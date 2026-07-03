シャフバズ・シャリフ：革命の殉教した指導者の貢献はイスラム世界にとって貴重な源泉である

国際アフル・アル・バイト（アブナ）通信社の報道によると、パキスタン首相府（イスラマバード）は、シャフバズ・シャリフ率いる同国のハイレベル代表団の出席の様子を写した画像を公開し、パキスタン首相の発言を含む声明を発表した。

パキスタン首相は、イスラム・ウンマの殉教した指導者の清らかな遺体への告别と葬儀の式典において、殉教者イマーム・サイイド・アリー・ハメネイの崇高な地位に敬意を表し、イラン国民とイスラム世界に対する彼の貢献と平和愛好精神を称賛した。

シャフバズ・シャリフは、この式典（陸軍司令官のフィールド・マーシャル・サイイド・アシム・ムニール、上院議員ムハンマド・イスハーク・ダール副首相兼外相、サイイド・ムフシン・ナクヴィ内相、サイイド・ユースフ・レザー・ギラーニ上院議長、サルダール・アヤズ・サーディク国民議会議長、ビラーワル・ブット・ザルダーリ人民党党首が同行）で、「殉教者アヤトラ・ハメネイは数十年にわたり、イラン国民を賢明に、洞察力をもって、先見性をもって導き、彼の貢献はイスラム世界にとって貴重な源泉です」と述べた。

彼はさらに、「私たちは皆、イランと共にあります。ここで私たちは、彼の聖下アヤトラ・アル・ウズマー・サイイド・ムジタバ・ハメネイ（イスラム革命最高指導者）、マスード・ペゼシュキアン博士（大統領）、そしてイラン国民と連帯を表明します」と付け加えた。

パキスタン首相府は、1日訪問でテヘランを訪れていたシャフバズ・シャリフ首相と随行代表団が、革命の殉教した指導者への告别式に出席した後、テヘランを離れたと発表した。