殉教した指導者の葬儀は、イランの力と結束をアメリカと世界に送るメッセージである

国際アフル・アル・バイト（アブナ）通信社の報道によると、CNNニュースネットワークは革命の殉教した指導者の送別と葬儀に関する詳細な報道で、「アヤトラ・アリー・ハメネイの殉教から4か月後、アメリカとイスラエルのイランに対する戦争の開始に際し、彼の葬儀と追悼の儀式が5都市2か国にわたる1週間の行事として開催される。数百万人が参加することが見込まれている。」と書いた。

同報道はさらに、「この儀式はアメリカ独立250周年と同時期に行われ、アメリカへのメッセージも含んでいるように見える。イラン当局は、この儀式のためにイスラム共和国史上最大級の兵站作戦を開始したと発表した。政府職員、大学、労働組合、消防士、軍人、救護員、さらには宗教団体までが、イランとイラクの様々な都市から集まる何百万人もの参拝者を組織し管理するために動員されている。イラク当局も同国での数百万人の弔問者の参加を報告している。」と付け加えた。

殉教した指導者の抵抗の象徴への変貌

CNNはさらに、「この儀式の目的は、イラン・イスラム共和国の体制が存亡の危機にある戦争を生き延びただけでなく、殉教した指導者を抵抗と忍耐の象徴に変えるというメッセージを世界と敵対勢力に送ることである。」と付け加えた。

モハンマド・バーゲル・ガーリーバーフ国会議長兼イラン対米交渉チーム長はメッセージで、「我々は国民の血の叫びを世界に届けなければならない。そうすれば全ての人々が、イランの気高い国民は不正の前で沈黙せず、自らのイマーム（アヤトラ・ハメネイ）の血を忘れないことを知るだろう。」と書いた。彼はこの儀式を、イラン国民の精神の偉大さを示す「叙事詩」と表現した。

同報道の続きでは、「儀式の日程も象徴的なメッセージを帯びている。アヤトラ・ハメネイの遺体はアメリカ独立250周年と同時に一般の別れのために公開され、儀式の別の部分はシーア派の重要な行事の一つと重なっている。これらの儀式はすべて、シーア派文化において追悼、殉教、イマーム・フサイン（彼の上に平和あれ）の蜂起と結びついた月であるムハッラム月に行われる。」と述べられている。