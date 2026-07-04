殉教した指導者はシーア派とスンニ派の統一の象徴であり設計者であった / イランとパキスタンはイスラム世界の新たな建築を形成できる

アフル・アル・バイト（彼らに平安あれ）国際通信社―ABNA―によれば、イスラム革命の殉教指導者である大アーヤトッラーフ・セイイェド・アリー・ホセイニ・ハーメネイー師の殉教後、イスラム世界全体、特にパキスタンで、悲しみ、共感、そして民衆の反応が広範囲に広がりました。多くのパキスタンの学者、学者、エリートたちは、彼を単なる国家的指導者ではなく、イスラムの誇りの象徴、ウンマの統一、そしてイスラム世界における抵抗運動のインスピレーションの源と見なしています。ウンマの殉教指導者の歴史的な葬送行進は、殉教指導者の並外れた人格を振り返る新たな機会を提供しました。

ナーセル・アッバース・シーラーズィー博士（イスラマバード国際イスラム大学国際関係学教授、平和・世界外交研究センター所長、戦略問題と西アジアのアナリストの一人）は、ABNA通信社との対談で、イスラム革命の殉教指導者のパキスタン国民の間での人気の側面を説明しながら、殉教指導者と最高指導者アーヤトッラーフ・セイイェド・モジタバ・ハーメネイー師のイスラム・ウンマの統一強化と敵の分裂策の阻止における中心的役割を強調しました。同氏はまた、イランとパキスタンの戦略的可能性に言及し、両国間の科学的・文化的・政治的協力の発展を新たな地域秩序形成の前提条件としました。

イランとパキスタンの関係は国家間関係を超えている

ナーセル・アッバース・シーラーズィー博士は、この対談の冒頭で次のように述べました：疑いなく、パキスタンとイランの関係は様々なレベルで非常に緊密で強固です。これらの関係は単に国家レベルに限定されるものではなく、国家対国家、国民対国民、そして指導者対指導者の三つのレベルで、両国間に深く永続的な絆が存在します。

同氏はさらに：歴史に目を向ければ、イランとパキスタンは古来から広範な歴史的関係を有していることが分かります。この地域の歴史言語は長期間にわたりペルシア語であり、イランの芸術、文化、文明もこの地域に深い影響を与えてきました。これらの文化的・文明的影響は明白で否定できません。