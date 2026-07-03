世界各国要人の殉教した指導者の聖体への敬意表明

国際アフル・アル・バイト（アブナ）通信社の報道によると、テヘランのイマーム・ホメイニー礼拝堂は、本日金曜日（1405年ティール月12日、2026年7月3日）の早朝より、世界の著名な政治的、軍事的、宗教的、文化的要人の前例のない壮大な参集の中心となりました。イスラム革命の殉教した指導者、彼の聖下アヤトラ・アル・ウズマー・ハメネイの聖体との別れのために開かれたこの歴史的な儀式では、国際的な哀悼、尊敬、イラン国民との連帯の比類ない情景が繰り広げられました。悲しみと敬意に満ちた雰囲気の中で行われた世界各国からの公式要人や外交代表団の広範な出席は、この疲れを知らない闘士の国際舞台における高い地位と精神的・政治的影響力の無限の広がりを反映していました。

礼拝堂に出席した外交代表団の先頭では、近隣諸国や地域の高官たちが殉教した指導者の聖体と別れを告げました。アルメニアのニコル・パシニャン首相はペゼシュキアン博士との会談後、礼拝堂に参列し聖体に敬意を表しました。同時に、トルクメン国民の指導者グルバングル・ベルディムハメドフ、アゼルバイジャン共和国議会議長サヒバ・ガファロワ、カタール議会議長、パキスタン陸軍参謀長アシム・ムニール将軍がこの式典に出席しました。また、パキスタンのシャフバズ・シャリフ首相も葬儀式典に参加するためにテヘランに到着し、ベラルーシ下院議長イゴール・セルゲンコはモハンマド・バーゲル・ガーリーバーフとの会談後、礼拝堂に参列し自国の政府と国民を代表して哀悼の意を表しました。

この式典はまた、アフガニスタンの様々な勢力の全面的な連帯の表れも示しました。アフガニスタン国民抵抗戦線のリーダー、アフマド・マスードは同国の著名な要人代表団と共にテヘランに赴き、ウンマのイマーム殉教者の聖体に敬意を表しました。同時に、タリバン要人の代表団とアフガニスタンの栄光あるファーテミユーン部隊の代表者らがテヘランの礼拝堂に参列し、イランの隣人たちと共に悲しみを分かち合い、両国民の深く切っても切れない絆を強調しました。

式典の別の場面では、ヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカの様々な国からの高級代表団の出席がメディアの注目を集めました。ロシアの上級学者代表団、ブルガリア国会議員及び「復興」党員、ドイツのシーア派ムスリム群、グルジアイスラム最高評議会代表団が西側参加者に含まれていました。東アジア、南アジア、そしてラテンアメリカからも、インド、インドネシア、カザフスタン、キルギスタン、マレーシア、中国、タイ、スリランカ、カンボジア、ミャンマー、スペイン、エクアドル、ボリビア、メキシコからのエリート、文化活動家、知識人が礼拝堂に参列し、故革命指導者の崇高な地位に敬意を表しました。

抵抗戦線とその偉大な殉教者の遺族たちも、この歴史的な別れに感情的かつ顕著に参加しました。故サイイド・ハサン・ナスララ殉教者とイマード・ムグニーヤ殉教者の家族は、参列者の涙と嘆きの中で、ウンマのイマーム殉教者の聖体と誓いを新たにしました。また、イラク・クルディスタン地域のシェイフ、部族、クルド政党、イラク国会議員の代表団、イラク・ヒズボラ大隊のムジャヒディーンと要人、レバノンのアマル運動の代表者、そしてシリア、モロッコ、トルコからの代表団がテヘラン礼拝堂に参列し、抵抗の道の継続を強調しました。

国内面では、三権の長、国家有用性評議会議長、外務省報道官、イマーム・ホメイニー家の名誉あるメンバーによる敬意表明の後、イラン・イスラム共和国軍の最高指揮官たちが殉教した最高司令官と別れを告げました。空軍少将アリ・アブドラヒ（ハーテム・アル・アンビヤー中央司令部司令官）、アミール・ハータミー少将、アフマドレザー・ラーダーン将軍（警察司令官）、イブン・アル・レザー将軍（国防省事務代理）、ハビボッラー・サイヤリー海軍少将（陸軍参謀本部調整担当副官）は、早朝に礼拝堂に参列し、最高司令官の軍事・防衛路線の堅持と継続を強調した指揮官たちに含まれていました。