パレスチナ・イスラム聖戦運動代表：我々とイマーム・ハーメネイー師との関係は愛と抵抗の絆であった

国際ニュース機関アフルル・バイト（ABNA）によると、パレスチナ・イスラム聖戦運動のイラン代表であり同運動の政治局員である「ナセル・アブ・シャリフ」氏は、「イマーム・ハーメネイー；永遠の抵抗の指導者」国際会議の合間にABNA通信員とのインタビューで、テヘランのイマーム・ホメイニー礼拝堂での殉教した指導者の遺体との別れの式典に言及し、次のように述べました。「この殉教者を称える式典は実に荘厳であり、様々な層の人々や多様なイスラム代表団の広範な参加のもとで開催されました。これは我々とイスラム共同体がこの偉大な殉教者に対してできる最小限のことです。なぜなら、同師の経歴、人生の軌跡、そして長年にわたる行動は、最高度の敬愛、尊敬、献身に値するからです。」

同氏は続けて、「我々パレスチナ国民にとって、イマーム・ハーメネイー師との関係はこれらの言葉を超えたものでした。我々の間には愛に基づく真の絆と特別な関係が存在し、同師とのすべての会合でそれを深く感じていました。つい昨日、式典の合間に私はゴミ師（最高指導者事務所国際連絡副官）と握手しました。彼は私に、イマーム・ハーメネイー師が我々に対して特別な愛情を持っており、我々との会合をいつもとても喜んでいたと語りました。私は、我々も同じ気持ちであり、同師の人格と業績の両方に対して心から敬意と忠誠を抱いていると答えました。」

パレスチナ・イスラム聖戦運動のイラン代表は、神がイマーム・ハーメネイー師を慈悲と満足で包まれるよう祈願し、さらに述べました。「同師は真の指導者であり、三十七年間、共同体の宗教的、政治的、文明的プロジェクトを指導しました。イマーム・ハーメネイー師は、アメリカ合衆国がその力の絶頂にあった時、その傲慢な本質に立ち向かうことができました。同国は1991年以来、人類史上最も強力な国家であり、その国防予算は1兆ドルの壁を超え、巨大な政治的、外交的、メディア的、文化的能力を有しています。それでも同師はこの力に立ち向かい、挑戦し、勝利し、交渉のテーブルに引きずり込みました。これは計り知れない力と偉大な成果を示しています。それは一瞬のまたは一時的な出来事ではなく、長く継続的な闘争の結果です。」

ナセル・アブ・シャリフ氏は、パレスチナとレバノンがイランから模範を得ていることに言及し、次のように述べました。「我々パレスチナでは資源が限られており、占領下にあります。それでも、最小限の手段でこの占領に抵抗してきました。この闘争において、イラン・イスラム共和国とその支援が中心的役割を果たしました。レバノンでのシオニスト政権との対峙についても同じことが言えます。したがって、我々が目撃している行進や会議は、我々の義務の最小限に過ぎないと信じています。同師の記憶は、パレスチナ人としてもイスラム教徒としても、我々すべての心の中で生き続けており、イマーム・ハーメネイー師の人格の真の次元は徐々に明らかになっていくと信じています。」

パレスチナ・イスラム聖戦運動の政治局員は次のように指摘しました。「イマーム・ハーメネイー師は、地域を覆う大規模な歪曲キャンペーンと巨大な陰謀に立ち向かいました。西側、シオニスト、アラブのメディアはすべてイランのイメージを歪めようとしています。それでも、私はやがて真実が明らかになり、我々がよく知り、その価値を認めているこの偉大なイマームの真の地位が認識されると信じています。全能の神に、同師を楽園の最高位に、預言者と正義者の隣に、慈悲と満足で包んでくださるよう祈願します。」