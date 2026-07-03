英字メディアでの各国首脳による殉教した指導者の聖体への敬意表明の広範な報道；何百万人もの弔問客を待つ壮大な葬儀

国際アフル・アル・バイト（アブナ）通信社の報道によると、「ガーディアン」紙は、イスラム革命の殉教した指導者の聖体に対する今後の告别・葬儀の分析において、それを「悲しみ、国の力、社会的結束の叙事詩的な展示」と表現し、イラン当局者の言葉として、この儀式は今世紀で最も重要な出来事であり、1979年の革命以降最大の集会となると報じました。同紙はまた、見出しで何百万人もの人々がこの集会に参加することが見込まれると述べました。

「ミラー」紙も「壮観な別れ」という表現を用いて、5都市2か国にわたるこの儀式の規模を前例がないとし、この出来事が世界、そしてもちろんアメリカに対して明確な「抵抗」のメッセージを発信すると強調しました。

世界的な参加；イランは孤立していない

「ロイター」通信と「ニューヨーク・タイムズ」紙は、ロシア、中国、パキスタン、アルメニア、イラク、その他地域諸国の高官を含む世界約100か国からの外交代表団の出席に言及し、この出席を殉教した指導者の理想との「世界的な誓約の更新」の兆候と見なしました。ニューヨーク・タイムズ紙によると、テヘランの礼拝所での聖体への敬意を表すための外交官や宗教指導者の長蛇の列は、地理的境界を超えた、故革命指導者の国際舞台における「精神的・政治的影響力」の像を示しました。

叙事詩を生み出す兵站；前例のない組織

「アナトリア」通信は分析的なアプローチでこの出来事の兵站的詳細に注目し、それを「ここ数十年で最も広範な外交、メディア、安全保障作戦の一つ」と評しました。同通信によると、この出来事を取材するための1万4千人の国際的なジャーナリスト、写真家、ドキュメンタリー制作者の存在は、この歴史的な別れの戦略的重要性を示しています。アナトリア通信はまた、テヘランでの何百万人もの参拝者を受け入れるための広範な準備を強調し、それを「この国家的悲しみの壮大な開催のためのイラン政府の確固たる意志と綿密な計画の証」と表現しました。