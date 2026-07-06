イラクと殉教した指導者の思想的絆：宗教的権威からイスラム・ウンマまで / 殉教した指導者の父親的視点が諸国民の絆の主要因

国際ニュース機関アフルル・バイト（ABNA）によると、シェイフ・バキル・アル＝イブラーヒーム神学校講師兼イラク聖職者は、ABNA通信との対話で、殉教した指導者の地位の様々な側面とイラクでの同師の滞在および大規模葬儀の影響に言及し、イスラム諸国民、特にイラク国民と同師との深い絆をもたらしたのは、思想的、知的、社会的要因の総体であると強調しました。

殉教した指導者の父親的視点はイスラム諸国民との絆の主要な軸

同師は、「殉教した指導者のイスラム世界に対する父親的視点」がこの広範な関係の最も重要な要因の一つであったと述べ、このアプローチはイスラム共和国とイスラム世界の問題に関する同師の立場、演説、指示に明確に見られると語りました。まさにこの視点により、世界のイスラム教徒のかなりの部分、特にイラク国民が同師を自分たちの庇護者（ワリー）と見なし、深い関係を築いたのです。

この神学校講師は、殉教した指導者の諸国民、特に若者の間での特別な地位は、このアプローチと、パレスチナ問題や同国の被抑圧国民への支援を含むイスラム世界の重要課題への継続的な支援の結果であると付け加えました。

抵抗とパレスチナへの支援が地域的人気拡大に果たした役割

シェイフ・アル＝イブラーヒームは、サダム政権崩壊後のイラクの変遷とイスラム共和国のイラク国民支援における役割に言及し、殉教した指導者の様々な時期における支援、特に米国占領軍との戦闘、その後テロ組織ダーイシュとの対峙において、イラク国民の間での同師の地位を強化したと明確に述べました。

宗教的権威（マルジャイーヤ）と庇護権（ウィラーヤ）の結合；イラク社会の見方における特別な地位

同師はまた、宗教的権威の問題に言及し、イラクの若者の相当数が殉教した指導者を自分たちの宗教的権威（マルジャ）と見なしており、別のグループは同師をイスラム教徒の庇護者（ワリー・アムル・アル＝ムスリミーン）と捉えており、これがイラク国民の間で同師に特別な地位をもたらしたと述べました。

この著名なイラク聖職者は、大アヤトラ・シスターニ師のメッセージに言及し、殉教した指導者の殉教前後における同師のメッセージ、特に米国とシオニストの侵略に対するイラン国民への支援は、地域の諸国民間の連帯強化に顕著な影響を与えたと付け加えました。これらの立場はまた、イラク国民、特に若者の殉教した指導者への感情的・思想的絆を強化しました。

イラクでの数百万人規模の葬儀 – イランとイラク国民間に分裂を創出しようとする試みの失敗の証

同師は講話の別の部分で、イラクでの殉教した指導者の大規模葬儀の影響に言及し、この数百万人規模の参列は、イスラムの敵がイラクとイランの国民間に距離を作ろうとする試みが失敗し、壊滅的打撃を受けたことを示し、これら二つの国民は依然として深く永続的な関係を持ち続けていると語りました。

この著名なイラク聖職者は、イラク国民は大規模な葬儀への参加を通じて、敵の犯罪を非難し、抵抗戦線を支援しイスラムの敵と戦う準備があることを宣言すると強調しました。

シェイフ・アル＝イブラーヒームは最後に、殉教した指導者はイランだけの指導者ではなく全イスラム教徒の指導者であるというイラク国民の強調は、同師が常に強調していた「統一イスラム共同体（ウンマ）」の実現の明確な現れであると指摘しました。

このイラク聖職者は最後に、殉教した指導者に高次の階位を、イスラム共同体に団結と忍耐を祈願しました。