殉教した指導者の教えは歴史に永遠に刻まれる / 西側のプロパガンダはイランの抵抗の真実を歪めることはできない

国際アフル・アル・バイト（アブナ）通信社の報道によると、イタリアの作家で社会活動家のダヴィデ・ロッシはビデオメッセージを発表し、興奮と感動をもってテヘランに向かい、彼の聖下アヤトラ・ハメネイという偉大な人物の葬儀に参列し、イラン国民の重要な歴史的瞬間を間近で目撃すると述べた。

彼は、彼の聖下アヤトラ・ハメネイの政治的・哲学的思考について300ページを超える著作を編纂し、自らその本の序文を書いたと付け加えた。ロッシによれば、この作品は殉教した指導者の生涯を描くだけでなく、1979年（太陽暦1357年）に帝国主義、搾取、自国資源の略奪に対して革命を起こし、平等と独立に基づく社会を築いた国民の歴史を物語っている。

このイタリア人作家は、イスラム革命は今もイラン国民の支持と尊敬を受けており、この事実は西側のプロパガンダがイスラム共和国に対して提示するイメージとは明らかに異なると述べた。

イラン国民の「驚くべき」抵抗能力

ロッシはイラン国民の抵抗能力を驚くべきものと表現し、「イランは決して侵略の開始者ではなく、過去数年間、テロ組織ダーイシュ（ISIS）との戦い、地域のシーア派支援、パレスチナの抵抗支援において重要な役割を果たしてきた」と述べた。

彼はワシントンの政策を批判し、ダーイシュは米国の支援と資金提供によって強化されたが、イランはこのテロ組織と戦う最前線に立ち、地域の諸国民をその脅威から解放するのに貢献したと付け加えた。

このイタリア人の社会活動家はまた、パレスチナ国民支援におけるイラン・イスラム共和国の役割を強調し、「テヘランによるパレスチナの抵抗擁護は、抑圧された諸国民を支援し、世界的支配に対抗するという同国のより広範なアプローチの一部である」と述べた。

ロッシはまた、世界平和とより公正で多極的な秩序の形成におけるイランの役割を強調し、この道筋は中国やロシアなどの国々による協力、平等、人類の共通の運命に基づく世界構築の努力と一致していると付け加えた。

彼は、社会的正義と平等を信じる世界のすべての男性と女性は、帝国主義に対抗し諸国民の独立を守るイラン・イスラム共和国の経験を支援すべきだと明確に述べた。

このイタリア人作家は、「彼の聖下アヤトラ・ハメネイは、世界の独立志向で支配に反対する指導者たちと緊密で友好的な関係を持っていた」と付け加えた。

ロッシは最後に、「イランの歴史的道筋と位置を理解したくない人々はそれを歪めることができるが、真実は残り続け、殉教者アヤトラ・アリ・ハメネイの教えは歴史の記憶に永遠に刻まれるだろう」と強調した。