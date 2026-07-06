ナジャフは「イマーム・アリー（彼に平安あれ）の客」をもてなす準備完了；殉教した指導者の歴史的葬儀の詳細

国際ニュース機関アフルル・バイト（ABNA）によると、聖地ナジャフの知事「ユースフ・マッキー・ケナウィ」氏は、イランの殉教した指導者の遺体の葬儀開催のための治安、ロジスティクス、サービス、支援の準備が完了したと発表し、この式典は公式と民衆の二部構成で行われ、同時に参加者へのサービス提供のために100以上の「フセイン」隊列が組織されたと述べました。

ケナウィ氏はさらに、ナジャフ州では葬儀のための二つのプログラムが行われると付け加えました。第一のプログラムは公式のもので、火曜日に行政・立法・司法の各権力の長、政治勢力の指導者と調整枠組み、国会議員団、公式要人らの参加のもと、ナジャフ国際空港で開催されます。第二のプログラムは民衆の葬送行列で、水曜日の朝6時に開始され、この行列のルートは空港通りのサドル病院の橋から始まり、旧市街地を通り抜けてイマーム・アリー（彼に平安あれ）の聖廟で終わります。

ナジャフ州知事は、州が首相府、統合作戦司令部、人民動員隊（ハシュド・シャアビ）、イラン大使の代表団を受け入れ、式典の組織に関するすべての詳細が検討されたことに言及し、聖地ナジャフがこの歴史的出来事を主催する完全な準備が整っていることを強調しました。

一方、ナジャフ州行政の儀式・大衆行事局長「ハイダル・カブン」氏も、フセイン隊列の主催者たちが、イラク国内および国外からこの式典に参加する参加者を迎えるための準備を開始したと述べました。

同氏は、専門委員会がこの式典の特別準備を検討するための第3回会合を開催したと述べ、式典の車列の円滑な移動を確保しながら、参加者に最良のサービスを提供するために、すべてのサービスおよび構造的ニーズの確保に努力が集中されていると付け加えました。

カブン氏は最後に、これまでに60以上のフセイン隊列がこの式典への参加登録を行っており、この数は100以上に増加すると予想され、これらの隊列の大部分は葬送ルート沿いに配置され、参加者にサービスを提供すると発表しました。