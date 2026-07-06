世界は殉教した指導者との別れの式典における人々の参加の偉大さに驚嘆した

国際ニュース機関アフルル・バイト（ABNA）によると、大アヤトラ・ヌーリ・ハマダーニ師は、イスラム革命の殉教した指導者の清らかな遺体の葬儀の参加者グループとの会見で、この殉教者の高い卓越した地位に言及し、次のように述べました。「今日、多くの人々にとって、私たちがどのような卓越した偉大な人格を失ったのかがまだ十分に明らかになっていないかもしれません。私は1950年代から彼を知っていますが、彼の生涯全体は重要な価値ある注目すべき点に満ちていました。」

同師はさらに強調しました。「敵は、この壮大な参加が彼の崇拝者の一部を示すに過ぎないことを知るべきであり、この神の人には世界中に多くの愛好者と信奉者がいます。」

シーア派の高級宗教権威は続けて述べました。「すべての人が知らなければならないのは、我々の闘争は傲慢な思想と、傲慢すなわちアメリカとシオニストによって行われている抑圧と犯罪に対するものであり、この国民は決して抑圧を受け入れないということです。我々の宗教文化は、抑圧者や傲慢な勢力と共に歩むことを許しません。」

アヤトラ・ヌーリ・ハマダーニ師はこの犯罪の加害者を非難し、明確に述べました。「この犯罪の加害者は、彼らへの報復が確定的であることを知るべきです。」

同師はまた、国の責任者への勧告として、次のように述べました。「責任者たちはこの国民の価値を認識し、団結と結束を維持しながら国の問題解決に努力し、ファキーフの統治（ヴェラーヤテ・ファキーフ）という確固たる柱を保護・擁護すべきです。私は敵の主たる目的と第一の狙いはこの地位の弱体化にあると確信しており、特にエリートや責任者を含むすべての人に、この問題に真剣に注意を払うよう警告します。」