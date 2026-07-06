米国は地域不安定性の主要原因 / イランはいかなる侵略にも断固として応報する

国際ニュース機関アフルル・バイト（ABNA）によると、イランの中国駐在大使アブドルレザー・ラフマーニー・ファズリー氏は記者会見で、地域の情勢、ホルムズ海峡、核交渉、イラン・中国関係に関する記者の最重要質問に回答した。

ラフマーニー・ファズリー氏は、ホルムズ海峡を通過する船舶からの料金徴収に関する質問に対し、この措置は「関税や税金ではなくサービス費用」であると強調し、次のように述べた。国際法に基づき、航海の安全確保、環境保護、海事サービスの提供を目的として、イランは通過船舶から一定の料金を徴収する。これらの料金は、米国との合意期間である60日間が終了した後に実施される。

同氏はまた、中国を含む友好国・同盟国に対しては特別な優遇措置と配慮が講じられると発表した。中国は常に困難な状況でイランの隣に立ってきたため、この分野で中国に特別な配慮を示すのは当然である。

ラフマーニー・ファズリー氏はホルムズ海峡の現在の通行情勢について、幸いにも商船の通行は徐々に正常な状態に戻りつつあり、オマーンを含むペルシャ湾岸諸国との必要な調整が完了したと述べた。また、通行量は依然として最近の緊張前の水準には達していないが、改善傾向にあると認めた。

この会見の主要議題の一つはイランの核計画であった。イラン大使は最高指導者のファトワーと国内法に言及し、次のように明確に宣言した。イラン・イスラム共和国は、宗教的教義、憲法の原則、国際的義務に基づき、核兵器の製造や開発をこれまで追求したことはなく、今後も追求しない。我々の核計画は完全に平和的目的であり、国際原子力機関（IAEA）の監督下にある。