イランの国民的団結は、まさに6月13日の国民的団結そのものです。誰もが責任を負っています。

国際アフルルベイト通信社（Abna）によると、イスラム革命の最高指導者であるアヤトラ・ハーメネイ師は、本日夜の国民向けテレビ演説で、イラン国民の絶え間ない団結と統合を「敵の頭上に振り下ろされる鋼の拳」と称し、ウラン濃縮という有益な技術を放棄するよう迫る敵の圧力と脅威に、なぜイランの誇り高き国民が屈しないのかを説明し、次のように強調しました。「アメリカが最初から結果を決定し、命令するような交渉は無益で有害です。なぜなら、それは横暴な敵に次の目標を押し付ける貪欲さを引き起こし、私たちからいかなる損害も防ぐものではないからです。このような交渉は、いかなる名誉ある国民や賢明な政治家も受け入れません。」

演説の冒頭で、最高指導者は、学習と知識の月であるメフル月（9月）の始まりと、何百万人もの若者、ティーンエイジャー、子供たちが知識と能力に向かう動きの始まりを祝福し、特に教育省、科学省、保健医療省の責任者に対し、イランの若者の並外れた才能の価値と重要性を理解し、この神の恵みを利用するよう強く勧めました。

彼は、過去2ヶ月間の国際大会でイランの生徒が獲得した11個の金メダルを含む40個のメダルに言及し、次のように述べました。「私たちの生徒たちは、12日間の戦争とその結果生じた課題にもかかわらず、天文学で世界第1位になり、他の分野でも良い成績を収めました。この才能は、最近のレスリングで若者が輝き、以前にはバレーボールや他のいくつかのスポーツでも栄光をもたらしたのと同じです。」

最高指導者はまた、偉大な聖戦士であるサイイド・ハサン・ナスラッラー師の殉教記念日に言及し、彼をイスラム世界、シーア派、そしてレバノンにとっての巨大な財産と見なし、次のように述べました。「サイイド・ハサン・ナスラッラー師が創出した富、ヒズボラを含めて、それは残り、受け継がれていくものです。このレバノンおよびその他の地域における重要な富を無視してはなりません。」

アヤトラ・ハーメネイ師は、12日間の戦争の司令官、科学者、その他の殉教者を称え、彼らの家族に心からの哀悼の意を表し、国民へのテレビ演説の主要な点を3つの軸に集中させました。それは、12日間の戦争と、国家の現在と未来におけるイラン国民の団結と統合の重要性、有益なウラン濃縮の重要性の説明、そしてアメリカの脅威に対する国民と体制の強固で賢明な立場の明確化です。

最初の軸の説明では、彼は国民の団結を12日間の戦争における敵の失望の主な原因と見なし、次のように述べました。「司令官や一部の有力な人物を攻撃することは、敵が国内、特にテヘランで、自らの工作員の助けを借りて混乱と騒乱を引き起こし、もし可能なら人々をイスラム共和国に反対させて街頭に引きずり出し、国の秩序を乱すことで体制そのものを標的にし、その後の計画でこの地からイスラムを根絶するための手段でした。」

アヤトラ・ハーメネイ師は、殉教した司令官の後継者が迅速に決定されたこと、軍の強固さと高い士気、そして国の秩序ある運営を、敵の敗北に مؤثرな要因として挙げましたが、次のように強調しました。「国民こそが敵の失敗の最も مؤثرな要素でした。彼らはその団結と統合により、敵の要求にまったく影響されることなく、街を人でいっぱいにしましたが、それは侵略者に対抗し、イスラム共和国を擁護するためでした。」

彼は、敵がイラン国内の工作員を無能さで非難したことに言及し、次のように付け加えました。「シオニズムとアメリカの傀儡工作員は、私たちは努力したが、国民は私たちに背を向け、国の責任者が事態を運営したと答えていました。」

最高指導者は、国民の団結と統合を侵略者の計画を失敗させた原因と見なし、次のように強調しました。「重要な点は、その決定的な団結が今も残っており、非常に مؤثرであるということです。」

彼は、外国からの指示を受けて、国民の団結は戦争の時代に関連するものだと見せかけようとする人々を批判し、次のように付け加えました。「一部の人々は、意見の相違が徐々に現れ、民族的断層や政治的対立を利用して、人々を騒乱や混乱に引きずり込むことができると言いますが、これは全くの間違いです。」

アヤトラ・ハーメネイ師は、国内のすべての民族がイラン人であることを誇りに思っていることに言及し、次のように述べました。「私たちには自然な政治的対立もありますが、横暴な者たちに対しては、今日であれ明日であれ、国民全体が敵の頭上に振り下ろされる一つの鋼の拳のようです。」

彼は今日のイランを、今年6月13日と14日のイランと同じだとし、次のように付け加えました。「当時、人でいっぱいの街路と、忌まわしいシオニストと犯罪的なアメリカに対する彼らの強烈なスローガンは、国民の統合と団結を示しており、この団結は今も存在し、これからも存在し続けるでしょう。そして、もちろん、誰もがその維持と強化に責任を負っています。」

国民への演説の第2部では、最高指導者は政治的および外部的な空間で「濃縮」という言葉が繰り返されることに言及し、次のように述べました。「この問題がなぜ敵にとってそれほど重要なのかを理解しなければなりません。」

彼は専門家に対し、濃縮の側面と利点を説明するよう求め、次のように述べました。「濃縮において、科学者や専門家は、国内の鉱山から採掘されたウランを、複雑で高度な技術的努力によって、農業、産業、物質、環境と天然資源、保健医療、栄養、研究と教育など、様々な分野や人々の生活に多くの用途を持つ、非常に価値のある濃縮ウランという物質に変えます。」

アヤトラ・ハーメネイ師は、濃縮ウランの多様な用途に言及し、次のように付け加えました。「電力生産においても、濃縮ウランの使用ははるかに安価で、環境汚染もなく、原子力発電所は非常に長い寿命と多くの利点を持っています。そのため、多くの先進国は原子力発電所を利用していますが、私たちの発電所の燃料は主にガソリンとガスであり、多くの費用がかかります。」

最高指導者は、国内での濃縮産業の形成を説明し、次のように述べました。「私たちはこの技術を持っておらず、他者も私たちのニーズを満たしてくれませんでしたが、数人の意欲的な管理者と高位の責任者の努力により、30年以上前に動き始め、今では濃縮において高いレベルにあります。」

彼は、一部の国が90%まで濃縮する目的を核兵器製造であるとし、次のように述べました。「私たちは核兵器を持っておらず、この兵器を製造も使用もしないという決定を下しているため、濃縮を60%まで引き上げましたが、これは非常に良いことです。」

アヤトラ・ハーメネイ師は、イランを世界の200カ国以上の中で濃縮産業を持つ10カ国の一つと見なし、次のように述べました。「この高度な技術を進めることに加えて、私たちの科学者たちの重要な仕事は、人材の育成でした。その結果、今日、数十人の著名な科学者や教授、数百人の学生、そして何千人もの原子力関連分野で訓練された人材が働き、努力しています。そして敵は、一部の施設を爆撃したり、爆撃を脅したりすれば、この技術がイランから消滅すると考えているのです。」

彼は、イラン国民を屈服させ、ウラン濃縮を諦めさせるための横暴な列強による何十年にもわたる無益な圧力に言及し、次のように強調しました。「私たちは屈服しませんでしたし、これからも屈服しません。他のいかなる問題でも圧力に屈しません。」

最高指導者は次のように述べました。「アメリカ人は以前、高濃縮は持つべきではなく、濃縮された製品をイラン国外に移送すべきだと言っていましたが、今ではアメリカ側は、濃縮を一切持つべきではないと強く主張しています。」

彼は次のように強調しました。「この横暴の意味は、あなた方が投資と絶え間ない努力によって手に入れたこの偉大な成果を、煙にして空中に送るべきだということです。しかし、誇り高きイラン国民は、この言葉を受け入れず、それを言った者の口を打ちます。」

演説の第3のポイントで、最高指導者は政治家たちの間で「アメリカとの交渉」に関する様々な見解が提示されていることに言及し、次のように述べました。「アメリカとの交渉は有益だと考える者もいれば、有害だと考える者もいます。しかし、長年にわたって私が理解し、見てきたことを、親愛なる国民に申し上げます。また、責任者や政治活動家には、これらのことについて考え、熟考し、知識に基づいて判断するよう求めます。」

アヤトラ・ハーメネイ師は次のように述べました。「将来、例えば20年か30年後に別の状況が生まれるかもしれませんが、現状では、アメリカとの交渉は利益のないことであり、国家の利益には全く貢献せず、国からいかなる損害も防ぐものではなく、むしろ大きな、そして時には取り返しのつかない損害をもたらします。」

アメリカとの交渉の無益さを説明するにあたり、彼は次のように述べました。「アメリカ側は、交渉の結果を彼らの視点から事前に決定し、『イラン国内での核活動と濃縮の中止』が結果となるような交渉を望んでいると発表しました。」

最高指導者は、そのような交渉のテーブルに着くことは、相手側の命令、強制、そして横暴を受け入れることを意味するとし、次のように付け加えました。「彼は今、濃縮の中止を言いましたが、彼の副官は数日前、イランは中距離および短距離ミサイルすら持つべきではない、つまり、イランの手が攻撃された場合にイラクや他の場所にあるアメリカの基地にさえ反撃できないほどに縛られ、空っぽにされるべきだと言いました。」

彼は、アメリカの責任者たちのこのような期待と発言は、イラン国民とイスラム共和国を知らず、イスラムのイランの哲学、基本、そして道筋を知らないことの結果であるとし、次のように述べました。「私たちのマシュハドでの言い方で言えば、これらの言葉はそれを言った者の口よりも大きく、考慮に値しません。」

アメリカとの交渉の無益さを説明した後、アヤトラ・ハーメネイ師は、その重要な損害について述べ、次のように言いました。「相手側は、もし交渉しなければ、こうなると脅しました。したがって、そのような交渉を受け入れることは、脅威にさらされやすいこと、恐れ、そして脅威に対する国民と国家の降伏の兆候です。」

彼は、アメリカの脅威に屈することは、その横暴で無限の要求の継続を引き起こすと述べ、次のように付け加えました。「今日、彼らは濃縮を行えば、こうなると言いますが、明日にはミサイルを持つことや、特定の国との関係の有無を脅威と後退を強制するための手段として利用するでしょう。」

アヤトラ・ハーメネイ師は強調しました。「いかなる名誉ある国民も、脅威を伴う交渉を受け入れませんし、いかなる賢明な政治家もそれを容認しません。」

最高指導者は、要求を受け入れた場合に相手側が譲歩するという約束を嘘であるとし、JCPOA（包括的共同行動計画）の経験に言及して次のように指摘しました。「10年前、私たちはアメリカと契約を結びました。それに基づいて、一つの核生産センターが封鎖され、濃縮物質が国外に持ち出されるか希釈されることで、制裁が解除され、国際原子力機関におけるイランのファイルが正常化されることになっていました。」

アヤトラ・ハーメネイ師は次のように付け加えました。「もちろん、私は当時、責任者たちに言いました。10年は長い、一生に等しい。なぜそれを受け入れるのかと。彼らは受け入れないはずでしたが、受け入れました。しかし、いずれにせよ、その10年が終了した今日、私たちの核ファイルは正常化しなかったばかりか、安全保障理事会や機関での問題はさらに増えました。」

彼は、アメリカが制裁解除の約束を破り、イランが義務を果たしたにもかかわらず、JCPOAから離脱し、一般的な表現でJCPOAを「引き裂いた」ことに言及し、次のように述べました。「相手側はこのようなものです。もし彼と交渉し、彼の要求を受け入れれば、それは国の降伏と弱さ、そして国民の名誉の破壊につながります。そして、もし受け入れなければ、再び今と同じ論争と脅威が存在するでしょう。」

最高指導者は、過去10年間の経験を含む国の経験を忘れないことが必要であるとし、次のように付け加えました。「現時点では、ヨーロッパとの問題を提起するつもりはありませんが、相手側、つまりアメリカは、すべてにおいて約束を破り、嘘をつき、時折軍事的な脅威を与え、もし手があれば、私たちの親愛なるカセム・ソレイマニ将軍のような人物を暗殺したり、私たちの施設を爆撃したりします。そのような相手と、信頼と安心感をもって交渉し、約束を交わすことができるでしょうか？」

アヤトラ・ハーメネイ師は強調しました。「核問題、そしておそらく他の問題に関しても、アメリカとの交渉は全くの行き止まりです。」

しかし、彼はアメリカとの交渉は、その現職大統領にとって有益であり、彼の脅威が効果的であると示し、イランを交渉のテーブルに着かせたと見せるためのものだとし、再び次のように述べました。「しかし、この交渉は私たちにとって純粋な損害であり、何の利益ももたらしません。」

演説の終わりに、最高指導者は、国の治療と進歩のための唯一の道は、軍事、科学、政府、構造、組織のすべての側面で強くなることであるとし、次のように付け加えました。「賢明で誠実な識者は、国を強化する方法を見つけて追求すべきです。なぜなら、強くなれば、相手側はもはや脅威さえ感じなくなるからです。」

アヤトラ・ハーメネイ師は、神の助けを得るために神に頼り、イマームたちに訴えることが必要であるとし、次のように付け加えました。「私たちは国民的な努力を投入して、物事を前進させなければなりません。そして、それは神の成功によって成し遂げられるでしょう。」