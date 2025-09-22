アルジャジーラ通信社を引用したABNA通信社の報道によると、カナダのマーク・カーニー首相は、本日月曜日の演説で次のように述べました。「パレスチナの状況は恐ろしく、混沌としています。もしパレスチナで平和が実現すれば、私たちはこの地域の多国間国際部隊の一部になる可能性があります。」

カナダの首相はさらに、「私たちはウクライナでの停戦と平和を達成するための努力を支持します。ロシアとのいかなる合意も、ウクライナへの安全保障を提供しなければなりません。」と付け加えました。

マーク・カーニー氏は続けて、モスクワに対するオタワの敵対的な姿勢を繰り返し、「ロシアに対する制裁、特に金融分野の制裁は効果があるかもしれません！」と主張しました。

これは、多くの国の当局者が、ロシアに対する制裁や制限は無益であり、ウクライナでの紛争は対話を通じて解決されるべきだと繰り返し強調してきたのとは対照的です。

パレスチナに関しては、英国、オーストラリア、カナダ、ポルトガルの4カ国が、昨日、パレスチナ国家を正式に承認したと発表しました。

カナダ首相府（PMO）は、この関連で次のように発表しました。「数十年にわたり、カナダの[二国家解決への]コミットメントは、この結果が最終的に交渉による合意の一環として達成されるという期待に基づいていました。」