英国：独立国家の樹立はパレスチナ人の固有の権利である

ABNA通信社がアルジャジーラを引用して報じたところによると、英国外務大臣は、「パレスチナ国家の樹立はパレスチナ人の固有の権利である」と強調しました。

「イヴェット・クーパー」氏は、アルジャジーラとの独占インタビューで次のように付け加えました。「二国家解決は、この地域で平和を達成するための唯一の道です。私たちは二国家解決を推進する必要性を信じており、それが私たちがパレスチナ国家を承認した理由です。」

彼女は続けました。「ガザで起こっていることは恐ろしく、私たちは即時の停戦と、この地区への援助物資の輸送を必要としています。私たちは、ガザでの停戦を目的とした圧力を高めるために、他の国々と協力し続けます。」

新英国外務大臣は次のように述べました。「私たちは、国際法違反の懸念から、イスラエルへの武器輸出に制限を課しました。私たちは暴力扇動を理由にイスラエル政府内の個人を制裁し、ハマスに対しても同様の措置を講じます。」

英国外務大臣の発言は、英国政府の中東担当大臣である「トバイアス・エルウッド」氏が、「二国家解決はイスラエル人とパレスチナ人の平和と安全を達成するために不可欠であり、今こそパレスチナ国家を承認する時が来た」と述べたのと時を同じくしています。