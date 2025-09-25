パレスチナ抵抗組織：イエメンの作戦がイスラエル防空の脆弱性を露呈

ABNA通信がアル・マナールを引用して報じたところによると、パレスチナの抵抗委員会は声明を発表し、「イエメンによる『ウム・アル・ラシュラシュ』を標的とした作戦は、シオニスト政権の防空および軍事・情報機関全体の脆弱性を明らかにした」と述べた。

パレスチナの抵抗委員会は続けて、「我々は、パレスチナ人民とその抵抗の真の支援者であるジハードと抵抗の地、イエメンの兄弟たちに敬意を表する」と付け加えた。

イエメン軍のスポークスマンであるヤヒヤ・サリは数時間前、声明を発表し、占領地南部にあるシオニストの敵のいくつかの陣地に対するドローン攻撃が行われたことを発表した。

彼はこの声明で、イエメン軍が2機のドローンで占領地にある「ウム・アル・ラシュラシュ」港を攻撃したと述べた。

イエメン軍のスポークスマンは、この作戦は目的を達成し、敵の迎撃システムはこれに対抗することができなかったと強調した。

イエメン軍のスポークスマンによると、これは過去24時間で占領地に対する2回目のドローン攻撃である。

シオニストのメディアは、イエメン軍による占領されたエイラートへのドローン攻撃による負傷者数が48人に達し、そのうち2人が重体であると発表した。