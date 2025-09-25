ヘブライ語メディア：イエメン人は止められない、本当の解決策は戦争を終わらせることだ

ABNA通信の報道によると、シオニスト紙「エルサレム・ポスト」はレポートで、イエメン人はイスラエル（政権）の弱点を発見し続けており、イスラエルへの彼らの侵入は依然として持続的で破壊的であり、最終的には致命的であると書いた。

このシオニスト紙によると、ミサイルよりも安価なイエメンのドローンは、一般的に占領地に重大な損害を与えている。

エルサレム・ポストは続けて、「戦争は長引き、脅威は多様化している。イエメン人はイスラエルの防空を突破することに成功している。イエメン人は止められず、本当の解決策は戦争を終わらせることだ」と書いた。

このシオニストメディアによると、イスラエル（政権）の国防大臣が投稿する脅迫的なツイートは、イスラエルの無能さを示すだけである。

イエメン軍のスポークスマンであるヤヒヤ・サリは声明を発表し、占領地南部にあるシオニストの敵のいくつかの陣地に対するドローン攻撃が行われたことを発表した。

彼はこの声明で、イエメン軍が2機のドローンで占領地にある「ウム・アル・ラシュラシュ」港を攻撃したと述べた。

イエメン軍のスポークスマンは、この作戦は目的を達成し、敵の迎撃システムはこれに対抗することができなかったと強調した。

イエメン軍のスポークスマンによると、これは過去24時間で占領地に対する2回目のドローン攻撃である。

シオニストのメディアは、イエメン軍による占領されたエイラートへのドローン攻撃による負傷者数が48人に達し、そのうち2人が重体であると発表した。