ルクセンブルク：現在ガザで起こっていることは国際法違反である

アルジャジーラ通信社を引用したABNA通信社の報道によると、ルクセンブルク首相は演説で、占領者による抑圧されたガザの人々に対する犯罪が続いていることを非難しました。

CNNによると、ルクセンブルクのリュック・フリーデン首相は、この件について次のように述べました。「現在ガザで起こっていることは、国際人道法違反です。唯一の道は、今こそ二国家解決が実現する機会を得ることを確実にすることです。」

リュック・フリーデン氏は続けて、「私たちがパレスチナ国家を承認することは、イスラエルへの敵意ではなく、ネタニヤフへの反対です」と付け加えました。

英国、オーストラリア、カナダ、ポルトガルの4カ国は、昨日、パレスチナ国家を正式に承認したと発表しました。

オーストラリアの首相と外務大臣が発表した声明には、次のように記されています。「オーストラリアは、独立国家を持つというパレスチナ人の正当で長年の願望を認識します。今日の承認行為は、常に持続的な平和と安全のための唯一の道である（いわゆる）二国家解決へのオーストラリアの長年のコミットメントを示しています。」

カナダ首相府（PMO）は、この関連で次のように発表しました。「数十年にわたり、カナダの[二国家解決への]コミットメントは、この結果が最終的に交渉による合意の一環として達成されるという期待に基づいていました。」

英国のキア・スターマー首相も、この件について、「今日、私たちは平和への希望を生き返らせるために、パレスチナ国家を承認しました」と発表しました。