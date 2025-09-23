インドネシア：「正当な権利がパレスチナ人から奪われる時、沈黙すべきではない」

Abna通信社が国連のウェブサイトから報じたところによると、インドネシア大統領プラボウォ・スビアントは、第80回国連総会でのスピーチで、次のように述べました。「パレスチナ人から正当性と正義の権利が奪われる時、沈黙すべきではありません。私たちはガザでの平和を支援するために部隊を派遣することを強調し、平和を守るために私たちの息子や娘をそこに送る準備ができています。ガザでの悲劇は私たちの目の前で起こっています。彼らは飢餓で死にかけています。私たちは沈黙すべきでしょうか？行動しなければなりません。ガザの状況は悲劇的であり、そこにいるパレスチナ人は自分たちを救うための私たちの助けを求めています。私たちはパレスチナにおける二国家解決を完全に支持しており、これが唯一の解決策です。」

インドネシア大統領は付け加えました。「私たちは平和維持軍への最大の貢献国であり、世界中で平和を達成するために必要なことは何でもします。私たちは強力な国連を必要としており、国際機関への支援を続けます。」

プラボウォ・スビアントはさらに述べました。「私たちは正義を奪われることが何を意味するかを知っています。植民地時代には、私たちは犬よりも下の階級で生活していました。私たちは法律や最も基本的な人間の価値観が無視されているのを目撃しています。このホールでさえ、パレスチナ人から正義が奪われているのに、私たちは沈黙することはできません。いかなる形の抑圧も世界で勝利することはできません。」

彼は付け加えました。「私たちは気候変動の直接的な影響、特に海面が毎年著しく上昇していることに直面しています。私たちは今年、過去最大の米の生産量を達成し、それをパレスチナや他の困窮している国々に提供します。私たちは、スローガンだけでなく、実際に気候変動と戦うことを決意しました。」