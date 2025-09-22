国連でパレスチナ国家承認会議が開始

「二国家解決」と「独立したパレスチナ国家の承認」と称される会議が、ニューヨークの国連本部で始まりました。

メフル通信社がカタールのアルジャジーラを引用して報じたところによると、フランスとサウジアラビアが主催し、数十カ国の世界各国の首脳が参加する「二国家解決」会議が、独立したパレスチナ国家を承認するためにニューヨークで開始されました。

フランスとサウジアラビアは、米国時間月曜日に数十カ国の世界各国の首脳が出席する会議を主催します。この会合の目的は、二国家解決への支持を集めることであり、複数の国が正式にパレスチナ国家を承認することが期待されています。これはイスラエルと米国から強い反発を招く可能性があります。

この会議は、フランスのエマニュエル・マクロン大統領の演説で始まりました。

「パレスチナ国家の承認をこれ以上待つことはできない」

マクロン氏は次のように述べました。「今日、私たちが集まったのは、ハマスが拘束している48人の捕虜を解放し、ガザ地区での戦争を停止する時が来たからです。私たちはこれ以上、パレスチナ国家の承認を待つことはできません。」

彼はさらに、「パレスチナにアラブ国家を樹立するという約束はまだ実現していません。私たちは、中東に公正で包括的な平和を築くことに失敗したことに対する集団的責任を受け入れます。」と付け加えました。