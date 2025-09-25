「サムード」艦隊の最大級の船舶の上空で大規模なドローン飛行

ABNA通信によると、アルジャジーラの記者は、国際艦隊「サムード」（抵抗）の運営当局を引用し、複数の国が、この艦隊に参加している自国民に対し、差し迫ったイスラエルの攻撃について警告したと報じた。

国際艦隊「サムード」の運営当局は、同艦隊の最大級の船舶の上空で大規模なドローンが飛行していると発表し、「我々はこの船舶の甲板で警戒態勢を宣言した」と述べた。

ガザ封鎖突破国際委員会も、数時間前に、サムード艦隊に合流するために単独で航行している船舶「オマル・アル・ムフタール」の上空を現在3機のドローンが飛行していると発表した。

ガザの人々を支援し、封鎖を打破することを目的とした50隻以上の船舶からなる国際船団「サムード」は、9月初旬にスペインのバルセロナ港から出発し、次第に世界のさまざまな地域から他の船舶が合流した。

先週の月曜日の夜、サムード艦隊の9隻のボートが、シオニストの敵による14回のドローン攻撃の標的となった。

特筆すべきは、ドローンが艦隊の上空を飛行し、一部の船舶に向けて投射物や音響爆弾が発射された後、昨夜、国際艦隊「サムード」のすべての船舶で緊急プロトコルが作動したことである。

これらの攻撃と脅威を受けて、水曜日の朝、サムード艦隊を保護するためにイタリアの救助・救援船が派遣された。スペインもまた、ガザに向かうサムード船団を保護し支援するため、カルタヘナから地中海東部へ海軍の「作戦艦」を派遣すると発表した。