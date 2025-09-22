レバノン代表：ヒズボラのガザ支援の決定は最も正しいものだった

ABNA通信社によると、レバノン議会の抵抗への忠誠派議員団の議長である「ムハンマド・ラード」氏は、アル＝マヤディーン・ネットワークとの独占インタビューで次のように強調しました。「抵抗は、自らのアイデンティティと不変の原則に完全に沿って、そのために命を捧げた大義を守るために立ち向かっています。」

シオニスト政権軍の行動に言及し、彼は言いました。「この軍隊は殺人者の軍隊であり、戦士の軍隊ではありません。その破壊力は真の抑止力ではなく、米国によって課された抑止力です。」

ラード氏は付け加えました。「イスラエル人は、私たちの立場の堅固さと、戦いの軸における私たちの軍事的存在の広さに驚きました。私たちは、ボランティアが前線に過度に殺到するのを防ぐために、南へ向かう道路に検問所を設置しなければなりませんでした。」

彼によると、ヒズボラが支援戦争と「勇敢な者たちの戦争」で耐え忍んだことは、実際には国を破壊し、軍隊を崩壊させるのに十分でした。しかし、ヒズボラは敗北する政党ではありません。結束と準備が私たちの抵抗の鍵でした。すべての戦闘員は、最初の瞬間から自分の義務を知っていました。

ラード氏は強調しました。「私たちは手痛い打撃を受けましたが、すぐに状況は改善し、構造を再構築し、戦争中であっても空白を埋めることができました。」

ヒズボラの同盟について、彼は言いました。「私たちはすべての同盟において、大きな国益の実現を目指しています。そして、信頼性の欠如を理由に同盟国が私たちに不満を述べたことは一度もありませんでした。不満は、私たちが原則と確固たる立場を遵守することに対してのみでした。」

前ヒズボラ事務総長の人物像に言及し、彼は言いました。「セイエド・ハッサン・ナスラッラーは、価値ある忍耐と政治的戦略的忍耐で知られていました。彼を標的にすることは、実際にはヒズボラ全体を標的にすることでした。これは、『アル＝アクサの洪水作戦』後の対決の最初から明らかでした。」

ラード氏は次のように述べました。「私たちは、2006年の敗北後のヴィノグラード委員会の勧告以来、敵がヒズボラへの攻撃を準備しているのを目の当たりにしてきました。人道的、道徳的、国家的、そして民族的な観点から、抑圧されたガザを支援するために参戦する以外に選択肢はありませんでした。ガザ支援戦争は最も正しい決定でした。なぜなら、たとえその代償が高くても、それは人類、自由、国民性、民族性にとっての勝利だからです。」

彼はシオニスト政権による最近の侵略を、シオニストの想像上のホロコーストと比較し、「この戦争で起こったことは、歴史において虚偽のホロコーストとして宣伝されたものよりも何千倍も重いものです」と述べました。