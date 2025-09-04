ヒズボラ：レバノン政府は敵に無料の贈り物をすることをやめるべき

アーフルル・バイト（ABNA）国際通信社によると、レバノン議会のヒズボラに所属する「抵抗への忠誠」派は、敵の当局者、および彼らのアメリカの支持者、そして停戦を保証するすべての国際的な当事者の相次ぐ立場が、彼らがレバノン政府との停戦協定の条項に基づく義務を何一つ実行しないことを決意していることを証明していると発表した。 この派閥は、アメリカの特使トーマス・バーラックが、シオニスト政権が望むことを何でも行い、シオニスト政権、その安全と利益を守るために必要と考える任意の時に行動を起こすことを許可したと指摘した。 「抵抗への忠誠」派は、レバノンを守り、国家主権を維持するための要件は、レバノン政府が自らの計算を見直し、敵に無料の贈り物をすることをやめ、抵抗の武器に関する非国民的な決定を再考し、抵抗の武装解除を承認するための計画を拒否し、レバノン議会の議長ナビーフ・ベッリが求めた理解と対話の論理に戻ることであると述べた。これは、政府が外国の命令に従ったために、政府自身と国を陥れた袋小路から抜け出すための試みである。