アフルル・バイト（ABNA）国際通信社によると、アメリカの雑誌は、ある記事でイランの地域戦略を分析し、衰退の物語を提供することで、イランの抑止力を弱体化させようとした。しかし、この報告書を注意深く見ると、イランの持続性、長年の地域的影響力、そしてイラン・イスラム共和国の抵抗のアイデンティティの継続性に関するいくつかの重要な点が明らかになる。

「アトランティック」誌の記事は、アメリカとシオニスト政権によるイランと抵抗勢力への最近の攻撃に言及しているが、同時にハドソン研究所の上級研究員であるマイケル・ドラン氏の言葉を引用している。「彼らは打撃を受けたが、彼らが崩壊する兆候は全く見られない」。

アメリカの雑誌が認めているように、イランは戦略を見直し、アメリカとシオニスト政権を回避する道を見つけることで、何度も自らを立て直し、逆境を乗り越えてきた。このことは今回も繰り返されると予想される。

アトランティック誌はまた、アメリカと占領政権による最近の犯罪に関する最高指導者セイエド・アリ・ハメネイ氏の言葉に言及し、彼の言葉を引用している。「抵抗の戦線は、破壊したり、分解したり、消滅させたりできるハードウェアではない。この戦線は圧力によって弱体化するのではなく、より強くなるだろう」。

これに関連して、あるアメリカの外交官はアトランティック誌にこう語った。「イランの戦略は今日も通用している。我々が彼らの仕事を終える前に、この地域へのアクセスを失うことを恐れている」。

アメリカのメディアは、抵抗の枢軸に与えられた打撃に言及しながら、この枢軸が敗北したのではなく、過去20年間にわたって地域の地政学的な関係を決定し、裕福な西側諸国に挑戦してきたことを認めた。

抵抗の回復力を説明するにあたり、アトランティック誌はアメリカによるイラクへの攻撃とセイエド・ムクタダ・アル＝サドルの抵抗に言及し、イラクにおけるアメリカ陸軍部隊の司令官であったリカルド・サンチェス氏の言葉を引用している。「サンチェスは自分の任務はムクタダ・アル＝サドルを殺すことだと言っていたが、ムクタダ・アル＝サドルが巨大な群衆の前で演説し、サンチェスの発言がどこにあるかわからない場所のバンカーで録音されていたという事実は無視できなかった」。

一方で、この記事は、ハマスが2年間の爆撃と包囲にもかかわらず、依然として存続しており、この生存自体が「一種の勝利」であると認めている。

このアメリカの雑誌はまた、イラクにも触れ、殉教者カセム・ソレイマニ氏が暗殺された後も、同国の抵抗グループがイラクの政治・経済構造において支配的な役割を担っており、その多くがイランへの明確な忠誠を維持していることを想起させている。

この記事は、抵抗の枢軸が今日困難な状況にあることを示唆しながらも、イランが敵と対抗するための新しい戦略を見つけることができると認めている。

アトランティック誌はまた、イランの世論の反応にも言及し、政府の多くの内部批評家でさえ、シオニスト政権やアメリカとの紛争時には、政府と一致した統一的な立場をとったことを認めている。