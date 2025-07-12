アリ・ラリジャニ：ネタニヤフとトランプはイラン国民の偉大さを理解していない／殉教者の血によって抵抗力のある中東が形成されている

アーレ・バイト国際通信（ABNA）の報道によると、アリ・ラリジャニは本日（7月20日金曜日）、殉教者モハンマド・サイード・イザディ少将の追悼式で次のように述べました。「この数日間は、イラン国民にとって多くの苦味と多くの成功をもたらしました。ハッジ・ラマザンのようなムジャーヒディーンを失うことは非常に辛いことです。彼らは生涯をパレスチナの人々のために捧げた傑出した人物でした。このような人物は簡単に育成されるものではありません。」

彼は続けて、「この数日間、最も忌まわしい人物たちによって殉教した他の殉教者たち、例えば殉教者ラシードや殉教者バゲリのような人々は、その本質において唯一無二の人物でした。この人物の一人が殉教者ラマザンです。彼は人格的に傑出し、精神的に非常に抵抗力があり、口数は少なかったものの、その仕事においては非常に活動的で、多くの貢献をしました。しかし、その仕事の性質上、公にすることはできませんでした。」

元イスラム諮問議会議長は、「私たちは非常に貴重な人物を失ったことを知る必要があります。シオニスト政権の大きな誤りは、これらのテロによって中東とイランの状況を変えることができると考えていることです。彼らは時々イランについて話し、『イランの状況は変わらなければならない』と言います。」

彼はさらに強調しました。「ネタニヤフは、イラン国民にメッセージを送ると言っていました。『かつてイラン国民を救ったキュロスがいたように、今日、ユダヤ政府がイラン国民を救うのだ』と。この言葉にはどれほどの無知が含まれていることか。つまり、イラン国民はイマーム・フセイン（AS）を捨てて、あなた方のような役立たずどもにすがりつくというのか。恥を知れ。彼はイラン国民の偉大さを理解していない。あなた方はハッジ・ラマザンを私たちから奪ったが、パレスチナから抵抗を奪うことができたか？この数日間、ハマスがどれほど大きなことを成し遂げたかを見たでしょう。ハッジ・ラマザンが植えた苗木は生きている。」

彼は付け加えました。「あなた方は、ハマスとヒズボラは消滅したと大騒ぎしましたが、ハマスはまだ生きていて作戦を実行しています。彼らは中東を変えたいと言っています。トランプは何度も『私は力によって平和を築く』と言ってきました。ネタニヤフも彼と同じように話したがります。彼もまた『私は中東で力によって平和を築く』と言っています。このスローガンは完全に反動的であり、歴史上のすべての独裁者がこの言葉を言いました。モンゴルはこれ以外のことを言いましたか？ヒトラーは違いましたか？ナポレオンは違うことを言っていましたか？反動的な思想が再び国際舞台に現れています。この思想は戦争を引き起こし、何百万人もの人々を殺しました。第二次世界大戦後、この思想を排除するために体制が作られました。」

最高指導者の顧問は、「国連と安全保障理事会は何のために作られたのか？！力による平和という考え方は、歴史上のすべての血なまぐさい者たちが追求した反動的な考え方であり、つまり、降伏するか私と戦うか、ということです。彼らはこの理論を追求し、この理論の庇護のもとで中東を変えることができると考えています。アメリカはこの理論でウクライナとガザの問題を解決することができたか？いいえ。彼らは攻撃し、虐殺しましたが、パレスチナの人々は屈しませんでした。」

ラリジャニは続けました。「最高指導者の賢明な指導によって、私たちはトランプの口を封じました。もし理論が中東で成功しないなら、彼らは何をしようとしているのか？私たちは皆、そして地域の国々は、騒音と脅迫で弱い国々を降伏させようとしていることを考えるべきです。彼らの経済と政治はイスラエルの影響下に入るでしょう。無意味な流れが騒音で国々を奪い取ろうとしています。トランプはショーマンなので、騒音でこの目標を追求していますが、国民は目覚めなければなりません。」

彼はさらに述べました。「新しい中東は形成されますが、これらの殉教者の血によって抵抗力のある中東が生まれるでしょう。彼らは服従する中東を求めていますが、国民の抵抗によって誇り高く抵抗力のある中東が形成されるでしょう。私たちは亡くなった親愛なる人々を偲びます。神が彼らの地位をさらに高められますように。これらの大切な人々の血は、運動をより抵抗力のあるものにし、より深めてくれます。」