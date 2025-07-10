イエメンのアンサールッラー、イスラエルへ向かう船舶を標的に

アフルルバイト国際通信（アブナ）の報道によると、イエメン軍の報道官であるヤヒヤ・サリー准将は、パレスチナの抑圧された人々を支援し、英雄的なムジャヒディン（聖戦士）部隊を支援するため、イエメン海軍が占領下のパレスチナにあるウンム・アル＝ラシュラシュ港へ向かっていた船舶「ETERNITY C」を標的にしたと発表しました。

彼は、この攻撃が無人水上機1機と、巡航ミサイルと弾道ミサイル各6発によって実行されたと述べました。

ヤヒヤ・サリー准将は、この作戦の後、イエメン海軍の特殊部隊が船員の救助、治療の提供、安全な場所への移送のために行動を開始したと明言しました。

彼は、この船舶への標的化は、関係する企業と船舶自身がウンム・アル＝ラシュラシュ港との取引を再開した後に発生したと述べました。これは、この港との取引を禁止する命令への明白な違反でした。この船舶はまた、イエメン海軍の警告を拒否していました。

イエメン軍の報道官は、同国の軍隊は紅海とアラビア海におけるイスラエル船舶の航行阻止を継続しており、占領下のパレスチナの港と取引するすべての企業に対し、その船舶と乗組員がこれらの地域のいずれかで標的となることを警告していると述べました。

彼は、この立場が、シオニストの敵とその支持者に、ガザの人々への封鎖を解除し、彼らへの攻撃を停止し、彼らに対する大量虐殺戦争を終わらせることを強制することを目的としていると強調しました。

ヤヒヤ・サリー准将は次のように述べました。「我々は、ガザへの攻撃が停止され、封鎖が解除されるまで、抑圧されたパレスチナの人々と、全ウマ（イスラム共同体）を守る彼らの揺るぎない抵抗を支援するための軍事作戦を継続する。」