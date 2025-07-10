アブナ通信社がロイター通信の報道を引用して伝えたところによると、フランス対外治安総局（DGSE）のニコラ・レルネ長官は火曜日、西側当局者のイランに対する主張の継続として、米イスラエルによる空爆後、イランの核計画の全側面が数ヶ月の遅延に見舞われたものの、同国の高濃縮ウラン貯蔵場所については依然として疑念が残ると主張しました。

レルネ氏は、初めて国営テレビ局に出演し、LCIチャンネルとのインタビューで次のように主張しました。「我々の評価では、イランの核計画の全段階が深刻な被害を受け、イランの核計画は数ヶ月間、大幅な遅延に直面している可能性が高い。」

彼は、いかなる証拠も提示せず、一部の西側およびアメリカ当局者の矛盾した主張を続けながら、次のように主張しました。「イランの濃縮ウラン貯蔵のごく一部は破壊されたが、その大部分は依然としてイラン当局の管理下にある。」

フランス情報機関の長官は、彼の虚偽の主張を続け、次のように付け加えました。「我々は今日、これらの貯蔵場所の兆候を持っているが、国際原子力機関がその活動を再開するまで、これについて確信を持って話すことはできない。この問題は非常に重要であり、さもなければそれを追跡する能力がなくなるからだ。」

レルネ氏はイランの平和的核計画に対してシナリオを構築し、次のように主張しました。「他の情報機関の評価もまた、イランが濃縮ウラン貯蔵の一部を秘密裏に保有している可能性があり、また計画を再構築するために必要な技術的能力も備えていることを示している。」

彼は根拠のない主張を続け、次のように主張しました。「より低い濃縮能力でのイランの秘密核活動が継続する可能性がある。」

レルネ氏は、自国がアメリカや他の欧州トロイカとともにJCPOA（包括的共同行動計画）の条項を履行しなかったこと、そしてイランとアメリカの交渉中に発生したシオニスト政権の攻撃的な攻撃に言及することなく、次のように述べました。「そのため（イランの核活動のための秘密行動が疑われるため）、フランスはイランの核危機に対する外交的解決策を見つけることにこれほどまでに力を入れているのだ。」

このフランス当局者の主張は、イランのサイード・アッバス・アラグチ外務大臣が最近アメリカのメディアとのインタビューで次のように明言したばかりであるにもかかわらずなされています。「我々の核計画は平和的なものであり、我々は核兵器の方向へ進む意図はない。これらの兵器は最高指導者のファトワに基づき禁じられており、我々の安全保障ドクトリンには何の場所も持たない。」

アラグチ氏は次のように述べました。「私は世界、特に西側諸国が、イラン国民が平和目的のためにその核の権利を享受する権利を持っていることを理解し、受け入れることを望んでいる。そしてイラン国民は確かにこの権利を譲らないだろう。」