アフルルバイト国際通信（アブナ）の報道によると、国連の占領下パレスチナ地域における人権に関する特別報告者であるフランチェスカ・アルバネーゼは、シオニスト政権のベンヤミン・ネタニヤフ首相に安全な空域を提供したとして、フランス、ギリシャ、イタリアを批判しました。ローマ規程体制の加盟国であるこれら3カ国は、ネタニヤフが米国への旅行中に安全な航空回廊を提供しました。

アルジャジーラ通信社の報道によると、アルバネーゼは本日水曜日、ソーシャルネットワーク「X」（旧Twitter）に次のように投稿しました。「イタリア、フランス、ギリシャの各国政府は、国際刑事裁判所から指名手配され、逮捕されるべき（ローマ規程体制の義務に基づく）ベンヤミン・ネタニヤフに、なぜ安全な空域と通路を提供したのか説明しなければならない。」

彼女はさらに、「これら3つの欧州諸国の市民は、国際法体系を侵害するいかなる政治的行為も、彼らと私たちを弱体化させ、すべての人々を危険にさらすことを知る権利がある」と付け加えた。

国際刑事裁判所は2024年11月21日、ガザ地区におけるパレスチナ人に対する戦争犯罪および人道に対する罪の容疑でネタニヤフに対する逮捕状を発行しました。同月、欧州連合委員会は国際刑事裁判所を支持すると発表し、すべてのEU加盟国はネタニヤフの逮捕状を執行する義務を負います。

ネタニヤフの逮捕状は、国際的な正義に対する世界のコミットメントの真の試金石です。ローマ規程の第89条は、加盟国に対し、逮捕状の執行において国際刑事裁判所に協力することを義務付けています。

2025年4月、ネタニヤフはハンガリーの首都からワシントンまで、より長いルートを辿らざるを得ませんでした。これは、国際刑事裁判所の加盟国での緊急着陸を避け、逮捕につながる可能性を回避するためでした。

ヘブライ語メディアは、ネタニヤフの現在の米国訪問において同様の措置が取られたことについては言及していません。米国は国際刑事裁判所の加盟国ではありませんが、ネタニヤフは緊急着陸によって逮捕されることを恐れて、同裁判所の加盟国の空域を飛行することを恐れていました。

2023年10月7日以来、シオニスト政権は米国の支援を受けて、ガザで大量虐殺を行ってきました。これには、殺害、飢餓、破壊、強制移住が含まれます。この政権は、これらの犯罪を停止するよう求めるすべての国際的な呼びかけや、国際司法裁判所の命令を無視してきました。

この戦争により、これまでに19万4千人以上のパレスチナ人が死傷し、1万人以上が行方不明となっています。また、数十万人もの人々が避難を余儀なくされ、飢饉により、数十人の子供を含む多くの命が奪われています。