イラク抵抗勢力は武装解除を依然として受け入れられないと見なす

アフルルバイト国際通信（アブナ）の報道によると、イラクにおける安全保障バランスの再構築に向けた国際的および地域的な圧力が強まる中、「国家権力の行使」や「国家の安定確保」といったスローガンを掲げた「抵抗グループの武装解除」への継続的な試みが再び浮上しています。イランとシオニスト政権との停戦、そしてイラク駐留米軍への攻撃停止後、抵抗を強めていたこれらのグループは、これらの試みに対し、「外部からの押し付け」に反対を表明し、彼らの武器を「イデオロギー的かつ存在論的な正当性」と結びつけました。

この文脈において、イラクのカタアブ・ヒズボラの治安報道官であるアブー・アリー・アル＝アスカリーは、カルバラでのアシュラの儀式を利用して、武装解除を要求する者たちを厳しく批判しました。彼はXプラットフォームに次のように投稿しました。「臆病者の声は、地域における抵抗の武器、つまりイラクにおける抵抗の武器を捨てよという、犯罪的なシオニスト・アメリカの叫びと一致している。この抵抗は、誰もが敗北しバグダッドがほとんど陥落しようとしていた時に、政府と聖地を守ったのだ。」

彼はさらに次のように付け加えました。「抵抗の武器は、ムジャヒディンに預けられたイマーム・マフディー（神がその出現を早めることを）からの信託であり、それを手放す決定はイマームによってのみ下されることができます。」アル＝アスカリーの発言後、サイイド・アッ＝シュハダー旅団の事務総長であるアブー・アラー・アル＝ワラーイーからも同様の声明が出され、彼は次のように強調しました。「名誉と尊厳の状況で武器を置くことは、将来、屈辱と退廃にしかつながりません。」

これらの発言は緊迫した雰囲気の中でなされ、最近のナジャフとアル＝ハナナからの2つの注目すべき演説に対する間接的な反応でした。最初の演説は、宗教的権威の代表であるアブドゥル・マフディー・アル＝カルバラーイーによる、「武器を国家に限定する」ことと「外部介入」を拒否することの要求でした。2番目の演説は、サドル運動の指導者であるムクタダー・アッ＝サドルによる声明で、改革を「自由な武器」の解体と結びつけ、「民兵の解散」と軍事・治安機関の強化を求めました。

一方で、イラクの政治家であるムハンマド・アル＝シャマリーは、「公正で包括的な政治的解決策なしに武装解除しようとするいかなる試みも失敗し、国を新たな混乱の段階へと導くだろう」と述べました。

彼はさらに次のように付け加えました。「2011年にアメリカの占領者を追い出した経験は、抵抗によって確立された抑止力のバランスの結果として達成されたものであり、今日の武装解除の脅威への回帰は、イラクの現実の複雑さを無視するアメリカと湾岸協力会議諸国の圧力への対応である。」

アナリストたちは、武装解除問題を巡るこの政治的動きは、2026年9月の「国際連合」の存在終了に関する米国とイラクの間の理解と一致していると考えています。これらの理解は、グループの役割を縮小したり、徐々に解散させたりするためのてこ入れとして利用される可能性があります。

治安報告によると、ハシュド・アル＝シャアビーの内外に60を超える武装グループが存在すると推定されています。これらのグループの中には、短距離および中距離ミサイル、ドローン、独立した情報インフラを含む高度な軍事能力を持つものもあります。これは、包括的な合意と明確な地域的理解なしにあらゆる武装解除の試みを複雑にします。

抵抗の立場を支持する者とそれを拒否する者との間の政治的亀裂を考慮すると、イラク政府は不利な立場にあるように見えます。一方では政府に法の執行が求められ、他方では影響力のある武装勢力との直接対決を避けるよう求められています。その一方で、「治安の混乱」と「並行国家」の現れと称されるものを終わらせるための、民衆、宗教、国際的な圧力が強まっています。

しかし、「調整枠組み」に近い政治アナリストのアリー・カーズィム・アル＝ルカビーは、彼が信じるには、「この特定の時点で抵抗の武装解除という考えを推進することは、国益に資するものではない。むしろ、その目的は、イラクの状況の機微を考慮しない地域的および国際的な了解に沿って、イラクの舞台から民衆の抑止力の要素を一掃することである。」

彼は、「これらのグループは法律違反者ではなく、ISILからイラクを解放するパートナーである。彼らの一部は正式に政府機関に統合されており、彼らを解散させようとする試みは現在、既存の課題を考慮すると、公式の軍事力だけでは埋めることのできない安全保障の空白を生み出すことを目的としている」と強調している。