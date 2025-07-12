国防総省：イランの攻撃中に弾道ミサイルがアル・ウデイドに命中

アーレ・バイト国際通信（ABNA）の報道によると、国防総省の高官ショーン・パーネルは金曜日の夜に声明を発表し、「6月23日にイランの弾道ミサイルがアル・ウデイド空軍基地に命中した」と認めました。

国防総省の報道官によると、彼は続けて「残りのミサイルは米国とカタールの防空システムによって迎撃された」と述べました。

パーネルはまた、「この命中により、基地の設備や構造物に軽微な損傷が生じた。アル・ウデイド空軍基地は依然として完全に運用可能であり、カタールのパートナーと共に、地域の安全と安定を確保するための任務を遂行できる」と主張しました。

最近の衛星画像では、通常、機器や通信機器を保管するために使用される基地のレーダードーム（アンテナカバー）が損傷していることが示されています。

7月2日、米国は、6月13日の夜明けに始まったシオニスト政権のイランへの侵略に直接介入し、フォルドー、イスファハン、ナタンツにあるイランの3つの核施設をバンカーバスター爆弾で攻撃しました。これらの施設は大きな被害を受けましたが、外部からの放射線レベルの増加は報告されていません。

イランの領土保全と国家主権に対するこれらの侵略的な攻撃は、イランの核プログラムの制限とイランへの制裁解除に関するテヘランとワシントン間の間接的な交渉中に発生しました。

イランはこれらの侵略的な攻撃に対し、カタールの米国アル・ウデイド空軍基地に対する「勝利の報せ」作戦と「誠実な約束3」作戦で対応しました。最終的に、イランへの侵略的な攻撃は、7月3日に米国からの停戦提案によって停止されました。