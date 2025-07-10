イザト・アル＝リシュク：ガザは降伏しない、抵抗が条件と方程式を押し付けるだろう

アフルルバイト国際通信（アブナ）の報道によると、パレスチナのイスラム抵抗運動（ハマス）の指導者の一人であるイザト・アル＝リシュクは、シオニスト政権のベンヤミン・ネタニヤフ首相による捕虜全員の解放とハマスの降伏に関する発言は、戦場の現実ではなく、心理的敗北に起因する妄想を反映していると発表しました。

アナドル通信社の報道によると、アル＝リシュクはさらに次のように付け加えました。「敵の司令官たちが軍事作戦を通じてシオニスト捕虜を取り戻すという彼らの恥ずべき敗北を認めた後、彼らを解放する唯一の方法は、抵抗との真剣な合意と取引を通じて行われることが今や完全に明らかです。」

彼はまた、ガザは決して降伏せず、抵抗こそが方程式を作り上げてきたように、条件を押し付けるだろうと明言しました。

火曜日にアメリカ大統領と二度面会したベンヤミン・ネタニヤフは、今日水曜日に次のように述べました。「トランプとの私の会談は、ガザの囚人を解放するための努力に焦点を当てていました。」

ネタニヤフは録音されたメッセージの中で、「我々は一瞬たりとも後退しない。そして、これは（人質の解放は）勇敢な兵士たちの軍事的圧力のおかげで可能になった」と主張した。

先にカタールの「アルジャジーラ」テレビ局は、トランプとネタニヤフの二度目の会談は1時間50分にわたり、双方からの公式声明や説明なしに終了したと報じていた。

アルジャジーラは、「これは会談で提起された問題について合意がなかったことを示す兆候かもしれない」と書いている。

「イディオット・アハロノット」などのヘブライ語情報源も、トランプが会談中に「ガザ戦争を終わらせるようネタニヤフに大きな圧力をかけた」と主張した。

これは、トランプ大統領の2期目が2020年1月20日に始まって以来、ネタニヤフにとって3回目の米国訪問となります。

シオニスト政権は、ガザの無防備な人々に対する攻撃を続けています。

反抗的な政権は、3月に脆弱な停戦が崩壊して以来、ガザに対する戦争を再開しました。軍はガザ地区の多くの地域、特に南部で進攻し、北部で広範な地域の避難を要求しました。占領軍は、ガザに留まり、3月以来占領した新たな地域から撤退せず、食料と医療援助に対する窒息的な封鎖を課すと脅しています。