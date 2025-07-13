なぜシリアのシーア派住民のホムス郊外への帰還は永続しないのか？／アシュラフィヤ村のシーア派家族が再び避難を余儀なくされる

アフルルバイト（AS）国際通信社ABNAによると、シリアの人権情報筋は、ホムス郊外のアシュラフィヤ村にシリアのシーア派家族が多数帰還したと報じました。しかし、これらの家族は安全上の脅威のため、再び村を去ることを余儀なくされました。

この報告によると、アシュラフィヤ村の住民の数家族（主に高齢者と子供たちで構成されていた）が自宅に戻りました。それらの家は、昨年、紛争が始まりバッシャール・アル・アサド政権が崩壊したのと同時に彼らが離れていた家でした。

しかし、これらのシリアのシーア派家族が自宅に戻るやいなや、ジュラニ政権に属する一部の勢力が彼らを嫌がらせし、脅迫し始めました。夜遅くの音響手榴弾の投擲や散発的な銃撃などの事例により、これらの家族は自らの安全確保のため「社会平和委員会」との面会を要求するに至りました。

地元情報筋によると、これらの脅威はシリアのシーア派家族が帰還してからわずか数日後に発生し、最終的に彼らは再び家を離れ、ホムス市内のより安全な地域に避難することを余儀なくされました。

特筆すべきは、ホムス北部郊外の村々のシーア派住民のほとんどが、昨年、治安悪化と紛争のために自宅を離れていたことです。シリアの旧政権崩壊後、ホムス市北部郊外のシーア派の村や町、例えば「アシュラフィヤ」、「ムフタリア」、「カフル・アブド」、「ガンツ」や、レバノン国境に近いシリアのアル・クサール市西部のシーア派の村々は、武装強盗、略奪、意図的な放火の標的となりました。これらの行為は、住民に恐怖を与え、強制的に移住させることを目的として行われました。