バルーチスタンでの旅客殺害、人道と国家の安定に対する犯罪

アフルルバイト（AS）通信社ABNAによると、パキスタン・シーア派宗教学者評議会のアヤトラ・サイエド・サージド・アリ・ナクヴィ議長は、バルーチスタン州都クエッタからパンジャーブへ向かっていた旅客バスへのテロ攻撃を強く非難し、「身分証明書を確認した後に乗客を標的にすることは、非常に悲しく憂慮すべき行為である」と述べました。

彼は、この標的型テロの犠牲者の遺族に心からの哀悼の意を表しました。

バルーチスタンでのテロは、パキスタンの安全と安定に対する明白な攻撃である

パキスタン・ムスリム統一評議会（Majlis Wahdat-e-Muslimeen）のラージャ・ナーセル・アッバス・ジャファリ上院議員も、「バルーチスタンにおける最近の治安悪化、テロ攻撃、そして無実の市民の殉教は、国難に他ならない。この痛ましい出来事に、すべてのパキスタン人の心は悲しみと苦しみに満ちている。これらの行為は、人類に対する大罪であるだけでなく、我々の親愛なる祖国の安全と安定に対する直接的な攻撃でもある」と表明しました。

彼は次のように強調しました。「証拠と現場の状況は、敵対勢力、特にインドとイスラエルが、秘密の同盟関係のもとでこれらの事件の背後にいることを示している。彼らの目的は、パキスタンの領土保全と国民的統一を損なうために、バルーチスタンに不和、不信、混乱を引き起こすことである。これらの陰謀は長い間続いており、その目的は国内を弱体化させ、国民の間に分裂を引き起こすことである。」

ラージャ・ナーセルはさらに、「私たちはこの不正と野蛮を強く非難し、祖国の無実の殉教者の血が、神の御心により無駄にならないことを改めて強調する。これらの無実の命を奪った殺人者たちはその行為の報いを受けるだろうし、彼らの邪悪な計画は挫折するだろう」と述べました。

パキスタン・ムスリム統一評議会の議長は次のように付け加えました。「この困難な時期において、私たちは政治的な成熟、国民的統一、そして知恵をもって行動しなければなりません。今や政治的利益を追求したり、対立したりする時ではなく、敵の陰謀を打ち破り、バルーチスタンと国全体を平和の聖域に変える時です。バルーチスタンの愛国的な人々は、この土地の宝であり、誇りです。彼らとの間に愛情、信頼、尊敬に基づく関係を築き、対話、正義、透明な政策を通じて彼らの問題を解決する必要があります。」

彼は次のように述べました。「パキスタンは今、歴史的かつ重要な時期にあります。政治家、エリート、政府機関には、国家の利益を最大限に考慮し、細心の注意を払って行動するという重い責任があります。なぜなら、わずかな怠慢も取り返しのつかない損害につながる可能性があるからです。私たちは集団的な戦略と統一をもって、親愛なる祖国の安定、平和、そして進歩の道を切り開かなければなりません。」