ガザからの撤退範囲に関するイスラエル新計画のニュース

アフルルバイト（AS）通信社ABNAによると、シオニスト政権は本日日曜日、ガザ地区からの撤退範囲、具体的にはモラグ軸の支配を含む詳細を記した新たな計画を提示すると予想されている。一方、本日リークされたニュースは、イスラム抵抗運動（ハマス）と占領政権間のドーハでの間接交渉が障害と困難に直面しているものの、まだ決裂点には達していないことを示している。

ヘブライ語チャンネル12は、事情に詳しい外部情報筋の引用として、イスラエルがカタールの仲介者の要請に応えて新たな計画を提示するだろうと報じた。

同情報筋は、カタール側がイスラエルに対し、以前の計画はハマスに拒否され、交渉決裂の原因となる可能性があることを明確にしたと指摘した。

この一方で、あるパレスチナ情報筋はAFP通信に対し、ドーハでの交渉は「複雑な障害と困難に直面している」と述べた。この複雑さは、イスラエルが金曜日に提示した再配置に関する撤退計画に固執していることに起因しており、それにはガザ地区の40％以上での軍隊の維持が含まれており、ハマスはこれを拒否している。

同情報筋は、この撤退計画は「ラファ西部地域の一部に数十万人の避難民を収容し、エジプトや他の国々への住民の強制移住に備えることを目的としているが、ハマスはこれを拒否している」と警告した。

彼は、ハマスの交渉団は「イスラエルが提示した計画を受け入れないだろう。なぜなら、それらはガザ地区のほぼ半分を再占領し、ナチスの収容所のように、通過地点や移動の自由を認めずに孤立させることを正当化するものだからだ」と強調した。

同情報筋は、カタールとエジプトの仲介者が「双方に対し、米国のスティーブ・ウィットコフ特使がドーハに到着するまで、撤退に関する交渉を延期するよう求めた」と述べた。

別のパレスチナ情報筋は、「ハマスは、3月2日以降にイスラエルが占領したすべての地域からイスラエル軍が撤退することを要求している」と強調した。

しかし、彼は「援助と囚人交換の問題」において「進展」があったと指摘した。

この文脈で、ヘブライ語メディアは、カタールの首都でのハマスとの間接交渉は停止していないと報じた。彼らは、イスラエル代表団が交渉への参加を継続し、仲介者と協力していることを確認した。

ヘブライ語チャンネル12は、匿名の政治関係者の引用として、交渉は停止しておらず、イスラエル代表団は「ハマスの障害にもかかわらず」、ドーハでの交渉を継続していると報じた。

水曜日、ハマスはガザに関する合意に達するための柔軟性の一環として、イスラエル人捕虜10人の解放に同意すると発表した。一方、イスラエルはガザからの撤退を含む「主要な点」については依然として強硬な姿勢を崩していない。これに対し、イスラエルはラファ地域で幅2～3キロメートル、他の国境地域で幅1～2キロメートルの緩衝地帯の設置を引き続き主張している。

他方、ヘブライ語チャンネル13は、匿名の政治関係者の引用として、「ドーハでの交渉は継続しており、土曜日に行われ、交渉団はエジプトとカタールの仲介者と協力している」と報じた。

この政治関係者は、イスラエル交渉団が「ベンヤミン・ネタニヤフ首相と戦略問題担当大臣ラン・デルマーとの恒常的な連絡を維持している」と説明した。

この政治関係者は、「ハマスは障害を設け、柔軟性を示さず、交渉を弱体化させ、イスラエルの世論に圧力をかけるために宣伝活動を開始した」と主張した。

数日前、ハマスは声明で、「援助の流れ、占領軍のガザ地区からの撤退、恒久的な停戦の真の保証の提供を含む、依然として交渉中の基本的な点がある」と発表した。

ドーハでは数日前から、カタールとエジプトの仲介、米国の参加を得て、ハマスと占領軍の代表団間の間接交渉の新たなラウンドが行われており、その目的は停戦と捕虜交換合意の達成である。