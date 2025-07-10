ネタニヤフ：「トランプがいなければイランには勝てなかっただろう！」

アブナ通信社がアルジャジーラの報道を引用して伝えたところによると、シオニスト政権の首相はアメリカのフォックスニュースとのインタビューで次のように語った。「私はトランプ大統領との協力と、中東の友人たちとの潜在的な同盟に大きな信頼を置いている。『アブラハム合意』は拡大され、中東に新たな現実が生まれる可能性がある。」

このインタビューの続きで、ベンヤミン・ネタニヤフは、イランに対する12日間の侵攻での勝利についての妄想を繰り返し、次のように主張した。「自由世界の偉大なリーダー、すなわちトランプ大統領の存在なしには、イランには勝利できなかっただろう。我々はイランとその枢軸を打ち破り、12日間の戦争の後、中東は今、異なっている。」

彼はさらに妄言を続け、次のように付け加えた。「イランには、核爆弾を複数製造するのに1年の猶予があった。トランプ大統領は賢明にもイランに対して武力を行使し、この攻撃の後、我々には利用できる多くの平和的な結果がある。」

フォックスニュースとのインタビューの別の部分で、アメリカのメディアでさえ、イランの核施設へのアメリカの攻撃が成功しなかったと報じているにもかかわらず、ネタニヤフは次のように主張した。「我々の情報によれば、イランの濃縮ウランは地下に埋められており、その逆を証明する兆候はない。私はイランが現在核能力を持っているとは信じていないし、もし核計画に戻ろうとすれば、何が起こったかを繰り返す可能性があることをよく知っている。」

占領政権の首相は、自国の内部関係者によっても確認されている、サイバー攻撃や情報攻撃について言及することなく、次のように主張した。「イスラエルは今やサイバーセキュリティにおいて世界の二大強国の一つであり、我々の頭脳とイニシアティブのおかげで中国を凌駕するだろう。」